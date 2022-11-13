«Показ невест народов Южного Урала» начинается в Троицке

Необычное этношоу готовится к открытию в эти минуты в городе Троицке (Челябинская область). Называется оно «Показ невест народов Южного Урала». В подготовке принимали участие челябинские фольклористы, а особый интерес для зрителей заключается в возможности примерить национальные наряды невест конца XIX века. Всем желающим предоставляли возможность войти в образ на предварительных кастингах.

На сцену выйдут русские, башкирские, татарские и казахские невесты, а также другие участники свадебных обрядов. Свои пояснения дадут эксперты.

Зрители уже в фойе Южно-Уральского государственного аграрного университета, предоставившего сцену для показа, погрузятся в атмосферу традиций народов Южного Урала, как передает с места событий координатор Альбина Хасанова из АНО по развитию кино и креативных индустрий.

Здесь работает ярмарка старинных украшений, гостям предлагают тещины блины, звучат обрядовые песни.