Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске сегодня, 12-го мая, открывается XIII международный фестиваль фотографии «Фотофест-2022». Главное фотографическое событие года продлится четыре дня - до 15-го мая.

Челябинцев и гостей города ждет целая россыпь фотовыставок, которые разместились на пяти музейных площадках.

В восточном фойе музея будет работать фотовыставка «Челябинская область в фотографиях 2019-2021». В прошлом году она побывала в Москве, где экспонировалась в Совете Федерации.

Западное фойе отдано под выставку российских и зарубежных участников салона Grand Eurasia-2020.

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Работы с Кубка мира FIAP-2020, проходившего в Историческом музее два года назад, расположатся в галерее «Открытый мир».

В музейно-выставочном центре разместились лучшие работы участников конкурса «Фотограф года-2021».

Персональная фотовыставка Дмитрия Челяпина «Зимние Олимпиады 2022» открылась на Кировке. А фотовыставка Александра Кондратюка экспонируется в рамках выставки «Чугунное кружево» в Большом выставочном зале Исторического музея.

Кроме того, гостей «Фотофеста-2022» ждет презентация проектов стипендиатов министерства культуры РФ, творческие встречи с маститыми фотографами: Александром «Ежом» Осиповым (Екатеринбург), Алиной Гариповой (Уфа) и с Александром Дымниковым (Санкт Петербург).

И, конечно, непременный фотоконкурс «Майский фотомарафон», без которого не обходится ни один из «Фотофестов».

С 13-го до 15-го мая продлится работа жюри конкурса Grand Eurasia-2022. Результаты их труда мы увидим в июле 2022-го года на выставке в Большом выставочном зале музея - там откроется фотовыставка победителей Grand Eurasia 2022.

Нынешний фестиваль носит достаточно домашний, камерный характер, без пышных презентаций и церемоний. Почему это так, поясняет куратор «Фотофеста-2022» Максим Грицук: «Нынче мы сконцентрировались на творческих встречах. Дело в том, что в 2022-м году фотоклуб «Каменный пояс» сильно помолодел, и его новым членам будет очень полезно пообщаться мэтрами российской фотографии в теплой, непринужденной обстановке. А на фестивале все к этому подталкивает. Среди мэтров будут лучшие фотографы «Каменного пояса», члены жюри конкурса Grand Eurasia и приглашенные иногородние гости, ведь настоящее искусство рождается не только в спорах, но и в доверительном общении - невзирая на возраст и ранг собеседников».