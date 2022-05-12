12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
12.05.2022
Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
12.05.2022
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
12.05.2022
В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
04.05.2022
Юные челябинцы узнали, какими куклами играли их ровесники в крестьянских семьях
28.04.2022
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
21.04.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает полюбоваться уникальной православной святыней
14.04.2022
Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском горсаду имени Пушкина
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022