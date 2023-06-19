19.06.2023
«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса
19.06.2023
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
19.06.2023
Путин: Работать должно быть выгодно
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
19.06.2023
На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей
19.06.2023
К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
22.03.2023
В Челябинске представили «Урал многоликий»
01.02.2023
Челябинцев приглашают побыть «В Тишине»
29.10.2022
Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже
14.10.2022
Челябинские художники взялись за тряпки
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023