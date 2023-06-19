Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75

Завтра, 20 июня, исполняется 75 лет челябинскому живописцу Василию Соловьёву.

Василий Николаевич Соловьев родился в Уйском районе Челябинской области. Там же сделал первые шаги в познание искусства - занимался в изостудии Дома пионеров в селе Уйское.

Сегодня Василий Соловьев - заслуженный художник РФ, почетный гражданин Уйского района.

Уроженец уральской деревни учился живописи (вольнослушателем) в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, затем много лет преподавал живопись будущим челябинским художникам.

Был среди его учеников в Челябинском художественном училище и нынешний академик живописи Игорь Белковский.

Картины уральского художника хранятся в музеях Кургана, Коломны, в музее Сергея Есенина в селе Константинове, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Мне всегда приятно встречать Василия Николаевича на выставках художников в Челябинске – он приходит на вернисажи и тогда, когда сам участвует в экспозиции своими работами, и когда нет. Приходит посмотреть на картины своих коллег и учеников.

Как-то сделал его портрет на фоне его автопортрета. Василия Соловьева любят фотографировать – вид у мастера, что называется колоритный. Такими раньше и представляли себе многие художников.

О живописце помнят на его малой родине, а сам он увековечил Уйский край на многих своих картинах.

Василий Соловьев награжден Золотым знаком союза художников России, орденом «Служение искусству». Информация о челябинском художнике включена в энциклопедию «Лучшие люди России», в книжный том под названием «Родины славные сыны и дочери» (г. Москва 2005).