Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, спо
29.01.2023

В четырех городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первые боевые роботы из Магнигорска (Челябинская область) отправились на Донбасс. Сегодня, 29 янв
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
29.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Гимн для добровольческого батальона «Южноуралец» предложили написать жителям Челябинской области.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
29.01.2023

В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменены концерты Юрия Шевчука, признанного виновным в дис
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
29.01.2023

Февральские концерты «ДДТ» отменили в Челябинске и Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.01.2023

Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.01.2023

Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.01.2023

Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.01.2023

Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР
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Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса

Проект «Сталинград – история Победы» открывается в мультимедийном парке Челябинска «Россия – Моя история». Экспозиция впервые будет представлена с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса.

Проект посвящен 80-летию разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы. Он будет открыт сразу в 24 мультимедийных парках «Россия – Моя история».

«Сталинградская битва – одно из самых кровопролитных и грандиозных сражений, в котором советский народ проявил стойкость, любовь к Родине и волю к Победе. Эта битва стала одной из решающих битв Великой Отечественной войны, участие в ней приняли более двух миллионов человек. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России имеют великую ценность. Пример героизма стольких людей стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох», - рассказали организаторы выставки.
О Сталинградской битве экспозиция рассказывает с помощью анимированных карт, инфографики, видеохроники, дневников, портретов, цитат участников. Будут представлены личные архивы и документы бойцов.
История предстанет в хронологическом порядке - «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».
Выставка будет работать 2 - 28 февраля.

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29.01.2023

В четырех городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Спецоперация на Украине
29.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Гимн для добровольческого батальона «Южноуралец» предложили написать жителям Челябинской области.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
29.01.2023

В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменены концерты Юрия Шевчука, признанного виновным в дис
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
29.01.2023

Февральские концерты «ДДТ» отменили в Челябинске и Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область готовится к гонкам на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов». Они пройдут
29.01.2023

В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов»
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30.01.2023 09:20

Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности

29.01.2023 19:38

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

29.01.2023 19:08

В понедельник в Челябинской области – без осадков

29.01.2023 19:01

Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)

29.01.2023 18:30

Встречаем! Рогозин - об отправке первых беспилотных "Маркеров" из Магнитогорска в зону СВО

29.01.2023 14:12

В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»

29.01.2023 13:49

Февральские концерты «ДДТ» отменили в Челябинске и Магнитогорске

29.01.2023 13:09

Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР

29.01.2023 11:03

В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов»

29.01.2023 09:59

Правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве

29.01.2023 09:12

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В Магнитогорске младенец после «домашнего обрезания» попал в реанимацию, возбуждено дело

26.01.2023 09:18

В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК

26.01.2023 08:57

Причины тайного путешествия 13-летней жительницы Бурятии в Челябинск устанавливает СК

25.01.2023 21:42

Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)

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Александр Жеребцов утвержден руководителем управления ФНС по Челябинской области

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По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики

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Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области

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Челябинцы увидят обновленного "Фауста"

25.01.2023 17:20

"Как закалялась сталь" и "Брестскую крепость" включат в школьную программу

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Южноуральская модель Ирина Шейк произвела сильное впечатление на зрителей Недели моды в Париже

25.01.2023 16:55

Открыть озеро и дать ему имя: путешествия и экспедиции РГО Челябинской области на 2023 год

25.01.2023 16:01

Музей изобразительных искусств приглашает на лекции