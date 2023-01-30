Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса

Проект «Сталинград – история Победы» открывается в мультимедийном парке Челябинска «Россия – Моя история». Экспозиция впервые будет представлена с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса.

Проект посвящен 80-летию разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы. Он будет открыт сразу в 24 мультимедийных парках «Россия – Моя история».

«Сталинградская битва – одно из самых кровопролитных и грандиозных сражений, в котором советский народ проявил стойкость, любовь к Родине и волю к Победе. Эта битва стала одной из решающих битв Великой Отечественной войны, участие в ней приняли более двух миллионов человек. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России имеют великую ценность. Пример героизма стольких людей стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох», - рассказали организаторы выставки.

О Сталинградской битве экспозиция рассказывает с помощью анимированных карт, инфографики, видеохроники, дневников, портретов, цитат участников. Будут представлены личные архивы и документы бойцов.

История предстанет в хронологическом порядке - «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».

Выставка будет работать 2 - 28 февраля.