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«Самый человечный человек» в Историческом музее Челябинска

Культура
Сегодня, 14:48

Сегодня. 10 марта, в Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения В. И. Ленина. Эта строгая, академическая выставка — дань уважения основателю первого в мире социалистического государства.

Образ Ильича изначально был символом революции. Но позже переродился в назойливый штамп тоталитарного общества. И это противоречие сопровождало нашу жизнь долгие годы. В станковой живописи, графике и скульптуре, в декоративно-прикладном искусстве, художественном металле, кинематографе и литературе образ Ленина тиражировался многократно и разнообразно. Сотворение мифа о вечно живом вожде мирового пролетариата получило название «Лениниана».

Этому культурному явлению и посвящена выставка «Самый человечный человек» в Государственном историческом музее Южного Урала, где представлены предметы из музейных фондов. Это плакаты разных лет, бюсты и даже коврики, на которых искусно вышит Ильич. Всего на выставке представлено около 200 предметов.

Открытие выставки сопровождалось небольшим шоу в духе советского времени. Перед гостями выступил детский духовой оркестр Дворца пионеров и школьников им. Крупской.

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