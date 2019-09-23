Стартовал российский фотоконкурс «Наследники традиций»
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 09:36
Автор: 
Виктория Олиферчук

Стартовал российский фотоконкурс «Наследники традиций».

Конкурс проводит Министерство культуры Российской Федерации и Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Участниками могут стать как профессионалы, так и любители, а также клубные объединения. Каждый автор может предоставить не более пяти работ ( или не более двух серий). Главное условие – снимок должен отражать национальные особенности традиций народов России.

Победителей будут определять в трех номинациях: одиночная фотография; серия фотографий (количество фотографий в серии - до 5-ти),  видео-фиксация традиционного общения и духовно-ценностной преемственности поколений.  

При  оценке работ будут учитываться соответствие тематике, уровень мастерства,

 оригинальность, художественный уровень воплощения и оформления работ.

Конкурс пройдет в два этапа:

1-й этап - отборочный для подготовки выставки (до 30 октября):  - прием работ, отбор, печать отобранных фотографий и оформление выставки.

2-й этап приурочен к Дню Народного единства и Дню Конституции Российской Федерации (ноябрь - декабрь) - открытие выставки, работа жюри, подведение итогов конкурса, награждение победителей, проведение творческих мастерских, лекций и круглых столов для участников конкурса.

Работы принимаются до 15 октября 2019 года в электронном виде по адресу: fotokonkurs_cknr@mail.ru, справки по тел.: (495) 621-69-90; (916) 621-02-40, специалист отдела фотоискусства Иванов Дмитрий Николаевич.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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