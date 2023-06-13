13.06.2023
Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой
13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
Татьяна Предеина награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью»
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023