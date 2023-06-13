Народная артистка России Татьяна Предеина награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» I степени. Торжественная церемония награждения состоялась на гала-концерте, который завершил XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».

Как сообщает пресс-служба Челябинского государственного академического театра оперы и балета, выпускница Пермского хореографического училища и Московской академии хореографии, Татьяна Предеина уже более 36 лет посвящает себя культуре, из них 28 лет служит в Челябинском театре оперы и балета. Прима-балерина исполнила все главные партии репертуарных спектаклей, сейчас занимает должность педагога-репетитора и делится бесценным опытом с другими артистами. Среди ее учениц – ведущие солистки челябинского театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Хомкина-Сафронова, Дарья Бадыкова (Демченко), Лири Вакабаяси, Виктория Дедюлькина.

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев

Виктория Дедюлькина

«Весь жизненный путь Татьяны Борисовны – это постоянное совершенствование профессионального мастерства, многолетний добросовестный труд, выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, деятельность, которая способствует процветанию Южного Урала. Такие люди, как Татьяна Борисовна Предеина, достойна признания и уважения со стороны государства и общества, – отметила основатель «Фонда-2020» Ирина Текслер.

Гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает…» стал ярким финальным аккордом XIV Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой». На сцену вышли ведущие солисты челябинской труппы, приглашенные артисты из театров Москвы, Перми, Казани. Большой восторг зрителей вызвали и выступления главной героини вечера. Народная артистка России Татьяна Предеина исполнила номера «Лебедь» на музыку Сен-Санса и «Метаморфозы» на музыку Габриэля Форе.