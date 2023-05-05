«Татьяна Предеина приглашает...»: челябинцев приглашают на грандиозный гала-концерт

Финальным аккордом XIV Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске станет грандиозный гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает…», который состоится на сцене театра оперы и балета имени Глинки десятого июня.

На сцену выйдут ведущие солисты челябинского театра, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Лири Вакабаяси, Кубаныч Шамакеев, Екатерина Хомкина-Сафронова, Зураб Микеладзе, Дарья Бадыкова (Демченко), Валерий Целищев, Алексей Шакуро. В гала-концерте также примут участие солисты Пермского театра оперы и балета Томонэ Кагава, лауреат международных конкурсов Сергей Угрюмов, премьеры театра «Кремлевский балет» - заслуженная артистка России Екатерина Первушина и Михаил Евгенов.

Главным подарком для зрителей станет выступление народной артистки России Татьяны Предеиной, которой посчастливилось учиться у великой балерины Екатерины Максимовой. Она же является режиссером гала-концерта. Значительную часть программы составили номера, которые ранее не исполнялись на сцене челябинского театра. Это «Барокко» на музыку Вивальди (хореография лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Антона Пимонова), «Пиццикато» из балета «Сильвия» Делиба, «Прелюдия» на музыку Рахманинова (хореография Юлии Репицыной), па-де-де Жанны и Филиппа из балета «Пламя Парижа» Асафьева (хореография Василия Вайонена) и многие другие.

Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета под управлением Вячеслава Губанова. Художник по свету – номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Скрыпник (Санкт-Петербург).

Как отмечает пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, билеты доступны по Пушкинской карте. В программе возможны изменения.