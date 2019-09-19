Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Культура
Сегодня, 17:08
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Верхнеуфалейский  муниципальный театр  «Вымысел» вернулся из Москвы, где с большим успехом выступил  на VII всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция».

Фестиваль «Артмиграция» — это смотр  лучших спектаклей, которые поставлены молодыми режиссёрами – выпускниками вузов Москвы и Санкт-Петербурга в театрах российских регионов.          «Артмиграция» должна способствовать миграционным процессам внутри российского театра, поощрять режиссеров со столичным образованием дебютировать в регионах, - объяснил суть этого значимого театрального события известный театральный критик, член экспертного совета фестиваля Павел Руднев. -  Поэтому фестиваль не может стоять на месте, концентрироваться на уже известных именах. Тут волей-неволей надо постоянно обновляться. И эксперты всегда следят, чтобы города и театры, режиссерские имена не повторялись слишком часто».

В этом году на участие в уникальном смотре было прислано более 100 заявок из разных городов России, и  только семь спектаклей отобрал экспертный совет для фестивальной афиши. Это работы молодых режиссёров в театрах Архангельска, Воронежа, Пскова, Ижевска, Томска, Бийска и Верхнего Уфалея Челябинской области.

На сцене  Верхнеуфалейского театра «Вымысел»  режиссёр Надежда Кубайлат из Москвы, ученица Сергея Женовача,  с московским художником Денисом  Сазоновым   поставили  спектакль «Овраг»  по повести А.П.Чехова «В овраге». В центре спектакля – история обычной семьи со своими повседневными заботами и проблемами, с непростыми судьбами её домочадцев. После премьеры высокую оценку спектаклю дали челябинские критики. В столице театр «Вымысел» показал «Овраг» на сцене Театрального Центра СТД РФ "На Страстном".  И тоже – признание  и  успех, так необходимые замечательной труппе небольшого  уральского городка.  Московские зрители, коллеги по цеху и театральные критики очень высоко оценили работу актёров  «Вымысла» и молодого режиссёра Надежды Кубайлат.

Сразу же после возвращения с фестиваля «Артмиграция» театр продолжил работу над спектаклем по пьесе Валерия Шергина «Н.Ж.В.Д.», которая была  начата в середине августа. Над премьерой работает  постановочная группа из Санкт-Петербурга: молодой режиссер Тимур Салихов, художник-постановщик Егор Пшеничный, художник по свету Андрей Лебедь, видеооператор Павел Фоминцев. Премьера состоится 18 октября. Её вполне можно назвать всероссийской или даже мировой, так как «Вымысел» первым  получил  право на её постановку и обещание автора приехать на премьеру.

Как сообщила директор театра «Вымысел» Наталья Сахарова,  новый спектакль ставится на средства, выделенной театру в рамках программы «Культура малой Родины» в поддержку театров малых городов. А в ноябре «Вымысел» примет участие в первом областном фестивале Театральных уроков, который состоится в Златоусте. На фестиваль театр  повезёт две работы - «Я встретил Вас» о судьбе и творчестве Ф.И.Тютчева и «Простая просьба» - посвящение 75-летию Великой Победы.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
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