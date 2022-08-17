Текслер дал рекомендации новому ректору Челябинского института культуры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры Сергеем Синецким и рекомендовал новому руководителю обратить внимание на профориентацию школьников, чтобы устранить недобор на библиотечное и музейное дело, на сохранение существующего профессорско-преподавательского состава.

В начале встречи глава региона поздравил руководителя вуза с назначением и отметил профессионализм Сергея Синецкого. Губернатор выразил уверенность, что вновь назначенный руководитель хорошо представляет себе все задачи, которые стоят перед вузом.

Сергей Синецкий в свою очередь поблагодарил губернатора за поддержку и заверил, что он и его нынешняя команда сделают все от них зависящее, «чтобы сегодняшний разговор воплотился в реальные дела».

И. о. ректора проинформировал о программе развития института культуры на ближайшие годы. В частности, рассказал о поддержке научно-педагогического потенциала, обеспечении качественного набора студентов с хорошими баллами ЕГЭ, в том числе по целевому набору, и набора по максимально широкому спектру направлений.

Глава региона поддержал идею о том, что все направления учебного заведения должны быть востребованными, а для этого необходимо развивать программу профессиональной ориентации для выпускников школ.

Текслер отметил, что, несмотря на популярность вуза у абитуриентов, на ряд направлений – библиотечное и музейное дело – отмечен недобор. При этом в регионе действуют современные модельные библиотеки, мультимедийный парк «Россия — моя история».

«Нужно показывать школьникам в рамках профориентации, что есть такие современные учреждения культуры, в них интересно работать, можно и нужно выбирать такие специальности», - рекомендовал Алексей Текслер.

Глава региона обратил внимание на важность оказания поддержки со стороны региона в сохранении существующего профессорско-преподавательского состава в целях его эффективной работы. А также давать возможность молодежи получать востребованную специальность в родном регионе. «Ребята, которые заканчивают наш вуз, идут в наши театры, и не только в Челябинске. Это очень важно, давайте в этом направлении тоже поработаем», - считает Алексей Текслер.

Напомним, 9 августа на внеочередном заседание Ученого совета в Челябинском государственном институте культуры был представлен исполняющий обязанности ректора Сергей Борисович Синецкий. С 2016 года и до этого момента он был проректором по научно-исследовательской и инновационной работе вуза.