ТНТ раскрывает имена первой десятки звезд проекта «Новые звезды в Африке»

В ЮАР полным ходом идут съемки экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке», премьера которого состоится на ТНТ 12 марта. В новом проекте зрители увидят еще более жесткие условия пребывания звезд в Африке, а также новых участников, среди которых спортсмены, актеры, блогеры и комики.

В числе первых испытывать себя на африканском континенте приедут актеры Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, спортсмены Торнике Квитатиани и Денис Лебедев, а также комик Иван Пышненко. Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо тех участников, которые выбывают из игры. Всего в проекте примут участие 17 звезд.

В новом проекте перед звездами будет стоять непростая задача. По правилам шоу в лагере будет полностью отсутствовать еда, кухонная утварь и прочие принадлежности – для комфортного пребывания все это им предстоит заработать на испытаниях. Кроме этого, в шоу появится «киоск», который станет главным соблазном для участников. В нем можно потратить заработанные на испытаниях монеты, причем приобрести можно не только вкусную еду, но и прочие необходимые в быту вещи. Серьезных конфликтов в этом вопросе поможет избежать умение звезд идти на компромиссы и учитывать мнение всей команды. Но как показывает практика, удержаться от интриг в экстремальных условиях борьбы за победу практически невозможно, а это значит, что зрителей ждут интересные события. Тем более, что главный приз того стоит – 5 миллионов рублей.

Игорь Ознобихин, актёр: «Я с восторгом принял предложение участвовать в этом проекте, я согласился мгновенно, не было ни капли сомнений, ни секунды размышлений. Пока я не выбрал тактику игры. Когда ты во что-то ввязываешься, можешь планировать все, что угодно, но на месте, в ситуации, вполне возможно, придется пересматривать свои планы. Интриги плести не буду, наоборот, считаю, что самое важное со всеми подружиться. Но думаю, что без интриг никак. Победить поможет удача и холодная голова. Хотя, чтобы ее сохранить, нужно постараться».

Наталия Медведева, актриса и телеведущая: «Моя главная тактика поведения в этом проекте – стараться видеть позитив во всем. Как бы ни протекали церемонии голосования, относиться к происходящему с пониманием и мудростью. Я буду стараться проявить себя с лучшей стороны, а уж как это воспримут другие участники – их дело! К победе предпочитаю двигаться маленькими, но верными шагами. В этом мне помогут ловкость, ум, находчивость и вера в лучшее. У меня исключительно доброжелательный настрой абсолютно ко всем участникам. Здесь собрались априори интересные и позитивные люди. Посмотрим, как у нас у всех получится поиграть в эту игру!»

Смотрите проект «Новые звезды в Африке» с 12 марта в 19.00 на ТНТ.