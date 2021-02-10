У Челябинска появится личный каталог благоустройства

У Челябинска в 2021-м году появится личный каталог благоустройства, разрабатываемый в настоящее время специалистами городского управления архитектуры.
В каталог, кроме прочего, уже внесены элементы велоинфраструктуры, узлы транспортной структуры, нестационарные торговые объекты.
Также сюда войдут требования к материалам и цветовым схемам, узлам и покрытиям, рекомендации по созданию рельефа и выбору растений.
«Сейчас мы прописываем требования к остановкам общественного транспорта, островкам безопасности и приподнятым проездам», - рассказали сотрудники управления архитектуры Челябинска.
Каталог станет важным помощником для администраций районов южноуральской столицы, управляющих компаний и бизнеса при благоустройстве городских пространств.