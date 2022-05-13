«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

Государственный исторический музей Южного Урала представляет третий выпуск проекта «Уральский LOOK» - основой нарядов-реплик показа традиционной одежды жителей региона послужили хранящиеся в музейных фондах образцы.

Как рассказали в музее, на этот раз можно будет полюбоваться коллекцией мужской одежды, которой сохранилось меньше – как правило, гардероб представителей сильной половины человечества скромнее, чем женский.

К тому же экономные и практичные крестьяне поизносившуюся праздничную одежду переводили в разряд повседневной, которая чаще всего не доходила до музейных фондов.

«Сегодня мы знакомим вас с мужской одеждой, характерной для крестьян горнозаводской зоны нашего региона. Это рубаха и порты, пошитые полностью из «своедельщины», то есть ткани, изготовленной в домашних условиях. Крестьяне выращивали лён и коноплю, из которых после длительной обработки пряли нити, окрашивали их разными цветами, чтобы соткать пестрядь - ткань в клетку или полоску для одежды и домашнего текстиля», - пояснили в Историческом музее.

Праздничная рубаха, украшенная вышивкой крестом, поступила от Пелагеи Пашковой из села Айлино Саткинского района. Порты передала в музей жительница Челябинска Екатерина Челева, принадлежали они ее отцу, но вот данных, в какой местности жила семья ранее, не сохранилось.

Непременным атрибутом костюма был пояс. Такие пояса ткались на специальных дощечках — топках — и были очень модными на Южном Урале, их носили и мужчины, и женщины. Этот яркий праздничный пояс попал в музей из Нязепетровска.

Образ крестьянина дополнили лыковые лапти, которые были универсальной и самой доступной обувью. Перед тем, как обуться, тщательно наматывали онучи (полосы ткани, заменяющие носки), чтобы не натереть ноги в пути.

Такой простой наряд мог принадлежать небогатому крестьянину. Вышивка на рубахе и яркие цвета говорят о том, что одежда предназначалась для праздников или торжественных случаев, к примеру, поездки в город.

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