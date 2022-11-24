«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области

Гигантский пряник в виде валенка испекут в Челябинской области на фестивале «Уральские валенки». Он пройдет в Кусе, в Центре активного отдыха «Евразия» и станет большим зимнем праздником народного творчества и ремесел.

10 декабря там заработают торговые ряды, начнутся игры, забавы и конкурсы. Кондитеры готовят гастрономический сюрприз, угостят пряником в виде символа фестиваля.

Для детей и взрослых пройдут увлекательные мастер-классы. Их участники увезут домой выполненный своими руками сувенир.

Ярким событием станет конкурс ряженых в костюмах валенка «Туси в Кусе во всей красе». Присоединиться смогут все, кто хочет, соорудив подходящий наряд, который удивит жюри и гостей. Победителей конкурса ждут призы.

Тех, кто ценит необычные вещицы ручной работы или сам мастерит что-то, привлекут торговые ряды умельцев со всего Южного Урала и соседних регионов. До 1 декабря талантливые умельцы-ремесленники, артисты, повара, предприниматели и производители сельскохозяйственной продукции могут подать заявку на участие в фестивале. Сделать это можно в официальной группе фестиваля ВКонтакте, как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.