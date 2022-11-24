24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области
До 1 декабря талантливые умельцы-ремесленники, артисты, повара, предприниматели должны подать заявку
24.11.2022
«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
27.10.2022
В Усть-Катав приехал новый автоклуб
18.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022