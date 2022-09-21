В Челябинск приезжает роскошная коллекция золота и бриллиантов

В Челябинске впервые состоится выставка русских ювелиров, чьи произведения имеют мировую известность, а созданные ими предметы являются шедеврами ювелирного искусства.

Выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков» откроется в Государственном историческом музее Южного Урала 19-го октября. Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля — на Южный Урал доставят 400 произведений отечественного ювелирного искусства прошлых столетий.

Выставка состоит из двух частей: исторической и современной. Также будет представлен, специальный раздел – мемориальный. Историческую часть выставки составят произведения двух эпох: историзма и модерна. Авторы этих шедевров – придворные ювелиры и камнерезы Российской империи, чьи имена известны во всем мире: в их числе - Карл Фаберже, Карл Бок, Фридрих Кехли, Карл Бланк, Иван Морозов, Павел Овчинников, фирма «К.Э. Болин».

Ключевым в исторической части проекта является клад, который был найден в 1990-м году в старинном московском доме на улице Солянке. Это комплекс роскошных предметов из золота и платины с декором из уникального жемчуга, сапфиров и изумрудов.

Специальный раздел будет посвящен мемориальным произведениям – тем, что принадлежали членам императорской фамилии и другим знатным особам, а также «кабинетским украшениям» – высочайшим драгоценным подаркам, сделанным подданным империи и иностранцам (например, брошь фирмы Фаберже, браслет и брошь мастерской Кехли).

Изделия второй половины XX– начала XXI века составят второй большой блок экспозиции. Посетители увидят работы блистательного российского художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова, новатора из Новосибирска Марка Балдина и творчество выдающихся уральских мастеров.

Современные экспонаты, представленные на выставке, отличаются необычными материалами – акрилом, оптическим стеклом и титаном, а также формами: на выставку привезут 11 экстраординарных брошей из коллекции драгоценностей в стиле супрематизм, созданных по эскизам художницы Нади Леже - ученицы Казимира Малевича.

Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура» и станет пятым проектом, организованным по договору между правительством Челябинской области и Музеями Московского Кремля.

Выставка будет работать в Большом выставочном зале Исторического музея по адресу: улица Труда, 100 до середины января 2023-го года.