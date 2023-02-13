В Челябинске 13 апреля прозвучит рок-опера «Юнона и Авось»

Театр Алексея Рыбникова выступит в Челябинске с рок-оперой «Юнона и Авось» 13 апреля 2023 года в Мюзик-холле «Таганай» по адресу: ул. Труда, 181.(12+)

Вот уже 40 лет эта легендарная рок-опера идет с неизменным успехом и полным аншлагом. Знаменитый кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике, после чего последовали триумфальные мировые гастроли.

«Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду» … Сравниться с музыкой и стихами рок-оперы «Юнона и Авось» по красоте, экспрессии и силе воздействия на зрителя до сих пор не может ни одно отечественное музыкальное произведение этого жанра.

Летом 2009 года во Франции театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось». Полная авторская версия является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В ней соединились традиции русской духовной музыки, фольклор и жанры «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой России Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Великолепные хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Иствикские ведьмы», рок-оперы «Хоакин Мурьета») делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем. Главный режиссер спектакля Александр Рыхлов – один из лучших московских режиссеров, известный своими работами в театре и в концертных программах.

В спектакле заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны. В роли графа Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы, успешные участники проекта «Голос» и актер Театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Март и Елизавета Виноградова. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»), Мария Савина, Егор Николаев и Леонид Сивец.

Рок-опере «Юнона и Авось» рукоплескали зрители таких стран как США, Канада, Германия, Франция, Швейцария, Израиль и Финляндия. Более 50 спектаклей в год дает театр Алексея Рыбникова по всей территории России от Калининграда до Владивостока.

Отзывы из открытых источников:

Владимир Панцер: «И вот спустя сорок лет, я снова иду на «Юнону и Авось» и честно говоря немного волнуюсь… Что несколько успокаивает, так это то, что я буду смотреть спектакль «Театра Алексея Рыбникова», то есть более Авторскую версию, придумать трудно. И вот прозвучал третий звонок… Сразу хочу сказать, что о музыке говорить не буду, ибо эта музыка прекрасна и давно стала классикой, классикой на которой было воспитанно несколько поколений. Очень понравилось решение с декорациями. Стилистика морских канатов и мачт, вкупе с морскойгимнастической пластикой актеров, оставляет незабываемое впечатление. Пластика и хореография вообще поражают, даже не могу себе представить, каких трудов это стоило коллективу театра. Ну и конечно театральные дымы, органично входящие в действие.Причем еще хочу отметить, что более тонкие синие канаты, несут в себе всевозможные символизмы, от деталей униформы, до символов любви и даже брачных уз. Очень понравился жест губернатора, отобравшего у жениха дочери данный аксельбант и передавшего этот символ Рязанову. Очень тонко получилось. Опять же весьма неплохое решение с образом вельможи-сибарита графа Румянцева, особенно удачен финт с девушками и стульями.Интересна костюмная палитра, состоящая как бы из двух гамм… Строгая, как некий философски-исторический флер, и яркие исторические костюмы с умопомрачительной обувью, для официальных, так сказать сцен… Очень сложная задача была у молодой актрисы Елизаветы Виноградовой играющей Кончиту. В этой роли, на мой взгляд, самым важным является момент искры чувства, пролетевшей между юной испанкой и русским моряком, и у Елизаветы этот момент получился блестяще. Ну и теперь о графе Рязанове, вернее об его трактовке актером Николаем Дроздовским. Я не хочу сравнивать его работу с предшественниками, ибо тут мы видим совершенно оригинальное решение. Я увидел Солдата и Моряка, человека Долга и брутального вояку, прошедшего все Ады вселенной, столько всего перенесшего за свой жизненный путь…. Энергия, харизма, крик души и сердца, именно это я увидел на сцене в его исполнении. Его образ просто цитировал знаковую фразу из Кодекса Русского Офицера: «Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!»»

Ольга Б.: «Прекрасный спектакль в исполнении театра Рыбникова. Была на этой их постановке 5 раз, обожаю ее, готова смотреть ее бесконечно. Актеры прекрасно играют, голоса шикарные, музыка, очень рекомендую.»

Татьяна М.: «Обожаю "Юнону и Авось"! Ещё в школе прочитала сагу Вознесенского "Ты меня на рассвете разбудишь... " Помню, мне тогда показалось, что стих состоит из бессмысленного набора фраз, а я всё перечитывала и перечитывала, выучила наизусть, так оно меня поразило... А когда я услышала песню, мурашки по коже побежали. Это шедевр! Прошло почти 30 лет, мурашки бегают до сих пор. Смотрела спектакль в Концертном зале, в постановке театра А. Рыбникова, года 4 назад - просто до слез, на одном дыхании. Решила, что обязательно ещё схожу. Билет уже купила и всех подруг уговорила пойти - такое пропустить нельзя».

Рок-опера «Юнона и Авось» 13 апреля 2023 года в Мюзик-холле «Таганай» по адресу: ул. Труда, 181.