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В Челябинске откроется выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины»

В Челябинском музее изобразительных искусств с 18 марта по 25 апреля будет открыта персональная выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «О чем молчат картины».

Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении - на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий, сообщает пресс-служба музея.

Мультимедийные проекции на стены перенесут зрителя в разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника Никаса Сафронова. Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика. На выставке будут представлены работы его собственного направления Dream Vision.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, Никас Сафронов находится в постоянном творческом поиске. Все это позволило мастеру завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства.

Никаса можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения «Левада-Центр», он занимается первую строчку в списке лучших современных художников России.

Основная часть работ Никаса Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника - Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие.

Выставка познакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. На ней будет представлено более 70-ти живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019-го года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Персональная выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины» будет открыта для посещения в Зале имени архитектора Евгения Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств по адресу: площадь Революции, 1.