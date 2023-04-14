В Челябинске покажут «Личное» современное искусство

Сегодня, 14 апреля, в челябинской детской художественной школе искусств (ДХШИ) состоится открытие выставки в рамках проекта «Личное». Молодые художники из Челябинска, Казани, Москвы и Финляндии представят инсталляции, объекты, графику и видео современного искусства.

Проект «Личное» объединяет художников, практика которых обращена к теме «Память». На экспозиции будет представлено восемь уникальных работ, где тема прошлого раскрывается нам через личные воспоминания, семейные архивы, свидетельства, фотографии. Участники проекта выстраивают диалог со зрителем на пересечении художественного и документального, объектного и сокровенного. Для размещения экспозиции изготовлены специальные выставочные конструкции, организована доставка экспонатов выставки из других городов. Некоторые авторы работ, участвующих в экспозиции, приедут в Челябинск и будут лично присутствовать на открытии выставки.

«Своей выставкой мы хотим показать, что это современное искусство – это не что-то непонятное, как многим кажется. Это целый мир, у каждого художника свой язык обращения к зрителю, свои художественные приемы. И очень интересно их изучать, погружаться в откровения художника и находить в его работах своё. Личное…», - комментирует директор Детской художественной школы Елена Бетехтина.

Выставка дает старт неделе современного искусства в ДХШИ, в рамках которой запланировано проведение многочисленных творческих занятий с мастерами, работающими в технике современного искусства. Специально для этого в ДХШИ приехала целая делегация из Академии современного искусства г.Екатеринбург. Также в рамках недели состоится тематическая встреча в формате «круглого стола» - "Проблемы художественного академического образования", на котором будут обсуждаться личный опыт художников современного искусства, вопросы его интеграции, роль нейросетей и искусственного интеллекта как выразительного инструмента в работах современных художников.

Запланировано проведение творческих воркшоп-лабораторий с юными художниками из ДХШИ и Художественного училища, на которых мастера поделятся практическими советами работы в различных техниках и форматах. Выставка продлится до 12 мая.