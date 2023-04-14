14.04.2023
Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте
14.04.2023
В Челябинске покажут «Личное» современное искусство
14.04.2023
Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры
14.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28
14.04.2023
Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях
14.04.2023
Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность
В Челябинске покажут «Личное» современное искусство
28.03.2023
Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
08.03.2023
Женское лицо челябинского спорта
07.03.2023
В челябинской Публичке распустятся цветы
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023