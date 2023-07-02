В Челябинске с 27 по 31 июля пройдут спектакли-семинары театра «НитьЯ»

Театр их Екатеринбурга вновь приедет с гастролями в Челябинск с 27 по 31 июля.*Спектакли театра «Нитья» состоятся по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а,к.3. ЧГИК в 19.00(12+)

Спектакли театра «НитьЯ» — это особая красота, у которой нет границ, поскольку она является из вселенских глубин зрительского внимания.

Здесь звездный сплав творчества драматурга, артистов и зрителей отливается в одномоментное произведение чувств, переливающееся всеми оттенками тончайших эмоций.

Так театр «НитьЯ» содействует развитию безграничного потенциала личности - её фундаментальной способности любить ,поэтому актеры и организаторы спектакля приглашают зрителей Челябинска отправиться в восхитительное путешествие к истокам своего Вечного Совершенства.

27 июля "Инопланетянцы":

«Инопланетянцы»- на острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет... Для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения.

28 июля "День Ангела:

"День Ангела" рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни. интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений.

29 июля "Чудотворцы":

В «Чудотворцах» театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Для Родителей и Детей, которым важно понять друг друга.

30 июля "Преображение или Швабракадабра"

Слезная комедия"Преображение или Швабракадабра" раскрывает много проблем: могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины. Для тех Смельчаков, кто хочет преодолеть конфликты и кризисы в любых отношениях.

31 июля "Глубокое Отражение":

Сказочная драма "Глубокое Отражение": может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину. Для всех Людей, верящих в свое прекрасное предназначение и готовых встретиться с ним.

Отзывы зрителей из открытых источников:

Sssachevsky:

«Театр НитьЯ перевернул моё сознание и представление о театральном искусстве в целом. Это была любовь с первого взгляда, с первого звука, с первого вздоха... Впервые я попал на спектакль "Я-Счастье" в Симферополе, в 2017 году... И не заметил как пролетели полтора часа... Это был дикий восторг, что-то такое ценное и неуловимо непознаваемое пробудилось в моём сердце... После чего жизнь уже не стала прежней.Без тени сомнений, можно смело разделить жизнь на "до" и "после" театра НитьЯ.На сцене всего два артиста, 0 декораций, и две серебряные лестницы... Все картины происходящего удивительным образом дорисовываются в сознании зрителя. Благодаря очень умелому, насыщенному и красивому литературному слогу драматурга этих гениальных произведений...Идея произведения в том, что единственным вариантом понять другого человека - это увидеть мир его глазами. Помочь увидеть мир глазами друг друга персонажам помогает Бог. Никогда раньше не думал, что проповедь о Творце может быть так насыщена и прекрасно подана через искусство.Интересно было наблюдать как пары прижимались друг к другу во время сцен откровений... Зал аплодировал стоя, долго. На глазах многих стояли слёзы.Как приятно после посещения таких мероприятий уносить с собой багаж ценностей. Я-Счастье! Теперь эта идея в головах сотен и сотен людей."Ах, как же нам всем хотелось бы жить в мире счастливых людей"От души хочется пожать руку всем, кто участвует в создании этого проекта. Ребята реально меняют этот мир, меняют сердца зрителей в лучшую сторону! Все гениальное-просто!»

alina_burakova:

«Встречу с театром НитьЯ я всегда жду как праздник. Театр НитьЯ стал для меня любимым театром. Это чудо какое-то. Через своё искусство эти люди делают мир лучше. Спектакль «Я - счастье» я смотрела три раза. Крайний раз это был онлайн формат. Воспоминания ещё свежи, поэтому об этом событии в большей степени и пойдёт речь. Я снова почувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Мне об этом напомнили. Я вспомнила, что я - счастье. И это оказалось тем, что было мне так необходимо. Это как глоток свежего воздуха или луч света, который тебя обязательно согреет и направит в нужное русло. Каждый спектакль театра НитьЯ, как хорошая книга, каждый раз что-то новое для себя можно подчерпнуть и погрузиться в счастье, радость и любовь. Хочется выразить огромную благодарность всему коллективу театра НитьЯ за Ваш труд. Хочется пожелать Вам дальнейшего развития и пусть каждый бой за счастье человечества будет Вами выигран. Это праздник души!»

*Подробности о спектаклях можно узнать у организатора на сайте театра «Нитья».

Спектакли театра «Нитья» пройдут с 27 по 31 июля по адресу; г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а,к.3. ЧГИК в 19.00