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В Челябинске сыграют первую премьеру после карантина

Культура
Сегодня, 09:15
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В четверг, 10 сентября, челябинские зрители увидят первую посткоронавирусную премьеру. Открывает новый театральный сезон челябинский Камерный театр, который представит публике новую версию пьесы Шекспира «Макбет».

Как сообщили агентству в театре, над спектаклем работала постановочная группа из Санкт- Петербурга во главе с режиссером Дмитрием Турковым. По словам постановщика, публика увидит оригинальную стилизацию, подкрепленную хенд-мейдом и современными технологиями. Так, к примеру, старинные мечи для спектакля ковали вручную, а вместо факелов используют 38 современных ламп, работающих по принципу мечей джедаев из саги о «Звездных войнах». Оборудование специально заказывали в Москве.

«Зритель увидит на сцене европейский театр. Спектакль строго графичный, черно-белый, за счет игры светотени получаются очень интересные эффекты», - рассказал постановщик Дмитрий Турков.

В текст пьесы постановщик внес корректировки. Кроме сцен из «Макбета», в спектакле прозвучат сонеты, отрывки из «Гамлета» и «Генриха V». Вместо трагедии публика увидит трагифарс. Однако пьеса не стала менее трагичной. Следуя за духом времени, режиссёр не теряет и дух Шекспира. В союзе с автором он придаёт известным мотивам новое звучание.

Главный акцент сделан на внутреннем мире главного героя, Макбета, который пытается совладать со своим внутренним адом.

Перед спектаклем зрители станут свидетелями поэтического баттла, в котором примут участие три ведьмы, прочившие Макбету королевскую корону.

К работе над спектаклем в Камерном театре приступили сразу после новогодней кампании, первоначально премьера должна была состояться в мае, однако из-за эпидемии, ее вынуждены были перенести на осень.

Билеты на все ближайшие спектакли были раскуплены заранее. Показы пройдут с соблюдением всех санитарных норм: в холле установлены санитайзеры, зрителей попросят надеть маски, которые можно будет приобрести прямо в театре. Из-за шахматной рассадки количество билетов сократилось вдвое. Так что на первый спектакль попадут всего только 100 счастливчиков.

 

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