В Челябинской области объявлены лауреаты областной премии «Национальное признание»

Десять жителей Челябинской области стали лауреатами премии «Национальное признание» в 2021 году. Награждение состоится 12 ноября.

Как сообщает Дом дружбы народов, премия вручается деятелям культуры и руководителям национально-культурных объединений Южного Урала, принимающих активное участие в проведении мероприятий, направленных на развитие социально-культурной среды, сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры и сотрудничество с ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области».

В 2021 году Премия присуждена 10 лауреатам в знак общественного и профессионального признания за вклад в развитие и сохранение дружбы народов, населяющих Южный Урал.

Торжественная церемония награждения Лауреатов премии «Национальное признание» состоится 12 ноября в рамках Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» на сцене Концертного зала им. С.С.Прокофьева.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лауреаты премии:

Номинация «Лучший руководитель национально-культурного объединения, активно участвующий в организации и проведении социально-культурных мероприятий»

- Юсупов Морис Харисович, председатель исполкома Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай», г. Челябинск

Номинация «Лучший руководитель творческого коллектива, активно участвующий в организации и проведении социально-культурных мероприятий»

- Самохвалов Анатолий Дмитриевич, преподаватель, концертмейстер МБУ ДО «ДШИ» город Трехгорный

- Лобашов Юрий Анатольевич, хормейстер МБУК РДК им. А. С. Пушкина Брединского муниципального района, филиал Маякский Дом культуры

Номинация «За создание новых форм работы национально-культурного объединения на местах»

- Малиновский Владимир Станиславович, председатель Копейской городской общественной организации «Польский центр культуры»

Номинация «За создание новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи»

- Шутова Лира Ивановна, профессор кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры

- Самохвалова Галина Юрьевна, руководитель Образцового оркестра русских народных инструментов «Синегорье», МБУ ДО «Детская школа искусств №5» г. Челябинска

Номинация: «За участие в организации и проведении национальных праздников 2020-2021 годов»

- Большакова Елена Васильевна, методист по развитию национальных культур Муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнеуфалейского городского округа «ЦКС «ГДК»

- Зало Августа Васильевна, член Совета Общественной организации Центр встреч российских немцев «Видергебурт» города Челябинска

- Топунова Надежда Николаевна, директор Челябинского областного Реабилитационного Центра ВОС

Номинация «За активную популяризацию национальной культуры на сайте ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» и иных СМИ

- Астраханцева Владислава Геннадьевна, заведующая отделом организационно-методической и творческой деятельности МБУК «МСКО» отдела культуры администрации Сосновского муниципального района

Организаторами Премии стали ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» при поддержке Министерства культуры Челябинской области.