В Челябинской области объявлены лауреаты областной премии «Национальное признание»

Десять жителей Челябинской области стали лауреатами премии «Национальное признание» в 2021 году. Награждение состоится 12 ноября.
Как сообщает Дом дружбы народов, премия вручается деятелям культуры и руководителям национально-культурных объединений Южного Урала, принимающих активное участие в проведении мероприятий, направленных на развитие социально-культурной среды, сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры и сотрудничество с ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области».
В 2021 году Премия присуждена 10 лауреатам в знак общественного и профессионального признания за вклад в развитие и сохранение дружбы народов, населяющих Южный Урал.
Торжественная церемония награждения Лауреатов премии «Национальное признание» состоится 12 ноября в рамках Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» на сцене Концертного зала им. С.С.Прокофьева.
ДЛЯ СПРАВКИ
Лауреаты премии:
Номинация «Лучший руководитель национально-культурного объединения, активно участвующий в организации и проведении социально-культурных мероприятий»
- Юсупов Морис Харисович, председатель исполкома Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай», г. Челябинск
Номинация «Лучший руководитель творческого коллектива, активно участвующий в организации и проведении социально-культурных мероприятий»
- Самохвалов Анатолий Дмитриевич, преподаватель, концертмейстер МБУ ДО «ДШИ» город Трехгорный
- Лобашов Юрий Анатольевич, хормейстер МБУК РДК им. А. С. Пушкина Брединского муниципального района, филиал Маякский Дом культуры
Номинация «За создание новых форм работы национально-культурного объединения на местах»
- Малиновский Владимир Станиславович, председатель Копейской городской общественной организации «Польский центр культуры»
Номинация «За создание новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи»
- Шутова Лира Ивановна, профессор кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры
- Самохвалова Галина Юрьевна, руководитель Образцового оркестра русских народных инструментов «Синегорье», МБУ ДО «Детская школа искусств №5» г. Челябинска
Номинация: «За участие в организации и проведении национальных праздников 2020-2021 годов»
- Большакова Елена Васильевна, методист по развитию национальных культур Муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнеуфалейского городского округа «ЦКС «ГДК»
- Зало Августа Васильевна, член Совета Общественной организации Центр встреч российских немцев «Видергебурт» города Челябинска
- Топунова Надежда Николаевна, директор Челябинского областного Реабилитационного Центра ВОС
Номинация «За активную популяризацию национальной культуры на сайте ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» и иных СМИ
- Астраханцева Владислава Геннадьевна, заведующая отделом организационно-методической и творческой деятельности МБУК «МСКО» отдела культуры администрации Сосновского муниципального района
Организаторами Премии стали ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» при поддержке Министерства культуры Челябинской области.