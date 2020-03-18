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В Челябинской области закрыли театры, музеи концертные и кинозалы

Культура
Сегодня, 21:29
Автор: 
Олеся Денисова

Театры, музеи, концертные и кинозалы Челябинской области закрываются на карантин с четверга, 19 марта, в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято правительством области.

Учреждения культуры останутся без посетителей до 10 апреля 2020 года.

«К сожалению, придется на ближайшее время отменить все премьеры и гастроли, в том числе временно прекращает работу областная программа “Театрально-концертный зал”», - рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Глава минкульта добавил, что зрителям вернут деньги за билеты на спектакли и концерты, которые пришлось отменить.

В камерном театре отмечают, отменяются все запланированные на период с 19 марта по 10 апреля театральные мероприятия, в том числе и репертуарные спектакли. Отменено и проведение первого Фестиваль-концерта музыкальных и пластических капустников «Камерный beat», намеченного на первое апреля. «Если Вы уже успели приобрести билеты на указанные числа, то Вам будет возмещено 100% их стоимости», - заверяют в камерном театре.

Продолжат работу библиотеки - читатели смогут без проблем прийти за очередной книжкой.

Районные клубы и Дворцы культуры также смогут функционировать в прежнем режиме. «Эти учреждения на селе зачастую являются единственными очагами культуры», - пояснил Алексей Бетехтин.

В учреждениях дополнительного образования вводится свободное посещение. Ребята смогут посещать кружки и секции, если родители не возражают.

«До 10 апреля 2020 года запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Временно приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, учреждениях с числом участников более 50 человек», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Автор: 
Олеся Денисова
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