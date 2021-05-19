19.05.2021
«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
19.05.2021
«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
19.05.2021
Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
19.05.2021
Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
19.05.2021
Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
19.05.2021
В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело
В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь
19.05.2021
«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
14.05.2021
В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
28.04.2021
В Челябинске деятели культуры и историки, митрополит и муфтий приняли участие в открытии выставки о войне
28.04.2021
Майские праздники в Историческом музее. Программа мероприятий
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021