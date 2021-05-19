В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

В ближайшую субботу, 22 мая, в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске состоится важная акция — «День дарения». В этот день неравнодушные жители Челябинской области могут в буквально смысле слова войти в историю, передав специалистам музея семейные реликвии, чтобы помочь им сохранить культурное наследие региона.

В 2023 году Историческому музею исполняется сто лет. Его сегодняшнее богатое собрание продолжает пополняться дарами неравнодушных людей, старожилов Челябинска, коллекционеров, краеведов и исследователей, кропотливо собирающих культурные ценности.

Предметы, поступающие в фонды музея от граждан, бережно хранятся, изучаются и реставрируются силами музейных специалистов. Все эти вещи, подаренные музею, однажды непременно появятся в музейных витринах, в рамках очередного выставочного проекта.

Сотрудники научно-фондового отдела с благодарностью примут от южноуральцев предметы быта, в которых по сей день живет дух нашего прошлого: одежду, старые подлинные фотографии, документы, знаки отличия, книги, аксессуары, художественные и графические произведения, изделия декоративно-прикладного искусства.

Напоминаем, что каждому дарителю музей вручит благодарственное письмо и пригласительный билет на бесплатное посещение экспозиций. Не забудьте прихватить с собой паспорт – он необходим при официальной передаче предметов в фонды музея.

Акция дарения будет проводиться в Большом выставочном зале (восточная башня) с 11:00 до 17:00 в субботу, 22 мая.