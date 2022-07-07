В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей

Инклюзивный художественный проект открывается в Государственном историческом музее Южного Урала в пятницу, восьмого июля.

Две выставки - «Грани Out» и «Недругие эмоции» - объединяет идея преодоления через творчество. Экспозиции представят 64 работы: 39 экспонатов создали люди с ограниченными возможностями здоровья и 25 фоторабот рассказывают истории детей с ментальными особенностями.

Название выставки «Грани Out» раскрывает его главный принцип - отсутствие рамок. Авторам работ от семи до 73-х лет. Техники и жанры применялись всевозможные - на выставке можно увидеть и классическую живопись, и роспись по дереву, и пластилинографию, и бисероплетение. Организаторы отбирали работы на конкурсах «Смотри на меня, как на равного» и «Искорки надежды» по всему Южному Уралу: в Магнитогорске, Миассе, Еманжелинске, Красногорске, Копейске, Озерске, Златоусте и других территориях региона.

Много работ поступило из златоустовского центра «Особый ребенок»: его воспитанники борются с ограничениями регулярно - каждый в течение года готовит один масштабный творческий проект. В экспозиции можно будет увидеть яркие картины в технике мотанка, подвесное панно из мягких игрушек, пластилиновые картины и инсталляцию с подсветкой.

«Грани Out» проходит в музее во второй раз. «В этом году есть те же участники, что и в прошлом, - уже с новыми работами. Будет и много новых авторов, - отмечает куратор выставки Мария Макурова. - В этот раз больше работ, связанных с какими-то детскими сказочными персонажами, много детских сюжетов - добрых, светлых, легких».

Фотовыставка «Недругие эмоции» откроется под эгидой некоммерческой организации «Добрые друзья». Она представит 25 фотоисторий челябинских семей с особенными детьми. Фотосъемка для них – событие и преодоление себя, а для родителей – способ сказать миру, что их дети выражают такие же эмоции, как у всех, только иным способом. Дополнят фото заметки о каждом из ребят.

На базе проекта пройдут просветительские встречи, круглый стол, экскурсии и презентация тактильной коллекции музейных реплик.

Выставка «Грани Out» проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области в рамках национального проекта «Культура».

Фотовыставка «Недругие эмоции» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, рассказали в музее.