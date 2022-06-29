В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира

В Государственном историческом музее Южного Урала завтра, 30-го июня, в 14 часов состоится торжественное открытие итоговой выставки Grand Eurasia.

Фотосалон проводился Международной федерацией фотографического искусства (FIAP), а его организаторами стали Государственный исторический музей Южного Урала и ассоциация фотографов «Евразия».

Всего в международном фотоконкурсе ассоциации фотографов «Евразия» приняли участие более 300 мастеров фотографии из 53-х стран мира.

Как отмечают в пресс-службе музея, зарубежные члены FIAP, невзирая на рост антироссийских настроений в Европе и Америке, стали участниками конкурса - его проведение поддержала Международная федерация фотографического искусства во главе с президентом Рикардо Буси.

На выставке представлено 70 лучших фотографий, победивших в номинациях «Трэвэл», «Открытая цветная», «Монохром» и «Дикая природа». Их авторы - граждане Канады, России, Франции, Южной Африки, Макао, Турции и многих других стран.

Куратор выставки Grand Eurasia 2022 Максим Грицук прокомментировал ее уровень: «Качество работ высочайшее, многие фотографии удостоены наград не только на нашем фотосалоне, но и в других международных конкурсах».

Перед открытием выставки организаторы пригласят всех участников для группового фото на центральной площадке музея.

На церемонии открытия перед гостями выступят директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, президент ассоциации фотографов «Евразия» Рашид Усманов, член жюри фотосалона Grand Eurasia Сергей Майоров (Пенза).

Из иногородних членов жюри на церемонию приедут известные российские фотохудожники Элина Гарипова (Уфа), Анна Баженовская (Москва), а также специальный гость Карина Киль (Сочи). Челябинск на выставке представят Константин Шумский, Владимир Богдановский, Татьяна Бирюкова, Евгений Иванов, Сергей Юдин, Илья Бисеров.

Директор Исторического музея Владимир Богдановский отметил: «Эта выставка завершает стартовавшие в мае проекты фестиваля «Фотофест-2022» - майский фотомарафон и международный фотоконкурс ассоциации фотографов «Евразия». Финиширует «Фотофест» здесь и сейчас, 30-го июня будут подведены итоги и состоятся награждения. Выставку можно назвать эталонной - большие, качественно отпечатанные фотографии, прекрасный зал. На мой взгляд, главная ценность мероприятий, подобных нашей выставке, в том, что они оставляют хоть небольшие, но мостики в отношениях между странами в области культуры. И федерация FIAP и ее участники твердо стоят на своем: искусство фотографии вне политики».

Выставка Grand Eurasia 2022 продлится до 30-го июля. Исторический музей приглашает всех желающих насладиться лучшими работами мирового фотоискусства.