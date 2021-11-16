В Камерном театре Челябинска поселился «Мелкий бес»

Премьера спектакля «Мелкий бес» состоится в Камерном театре в ближайшие выходные -20 и 21 ноября. В основе новой постановки одноименный роман классика русской литературы Федора Сологуба. Над постановкой работает молодой режиссер Тимур Кулов.

Как сообщила пресс-секретарь минкульта Виктория Олиферчук, роман Федора Сологуба вышел в свет в 1905 году. Именно это произведение автора имело наибольший читательский успех, выдержав одиннадцать прижизненных изданий. В основу сюжета романа легли реальные события, свидетелем которых был автор в годы службы в Великих Луках: история учителя Ивана Ивановича Страхова (прототип Передонова), одержимого идеей получить инспекторское место и закончившего дни в сумасшедшем доме.

Спектакль Камерного театра рассказывает о людях, живущих в агонии цивилизации, на сломе веков.

«История о людях растворившихся, расчлененных в мире без почвы под ногами, в некоем вакууме. Тема настолько актуальная, что иногда даже неловко. Мы живем в мире, где все мнимо. Новая эра задает ускорение, но люди никак не могут вмонтироваться в новую реальность. Вопросы «куда идем?», «откуда?» остаются без ответа. И второй момент, который меня увлек – хтонические существа, которые присутствуют и в романе», - рассказал Тимур Кулов.

Это первый совместный проект молодого режиссера с челябинским театром. Работа над спектаклем началась еще в конце прошлого сезона. В проекте заняты 16 актеров, главная роль досталась Александру Сметанину, известному челябинской публике по роли Ленина в недавней премьере «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

Для справки:

Тимур Кулов родом из Казани. В 2013 году закончил Щукинский институт в Москве. Ставил спектакли в театрах Москвы, Липецка, Новокузнецка, Абакана, Тюмени. В настоящее время – режиссер Буинского драматического театра.

Его работы регулярно становятся участниками различных театральных фестивалей. Спектакль «Барыня» по произведению И. Тургенева «Му-му» в 2020 году получил гран-при Международного фестиваля в Сербии. Другая работа, «Концлагерь», вошла в лонг-лист «Золотой маски».