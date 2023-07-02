В Миассе 10 и 11 июля состоятся спектакли-семинары театра «НитьЯ»

Театр из Екатеринбурга приедет с гастролями в Миасс с 10 по 11 июля. Спектакли театра «НитьЯ» —это спектакли-семинары, где артисты вместе со зрителем заново открывают для себя удивительную Вселенную человеческих отношений.

10 июля "Инопланетянцы":

«Инопланетянцы»: на острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет... Для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения.

11 июля "День Ангела:

"День Ангела": рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни. интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений.

Отзывы зрителей из открытых источников:

by_monica:

«Все никак не могла найти время оставить отзыв об этом чудном спектакле «Чудотворцы», поставленное театром «Нитья» в Омске 24 января.Это было великолепно! Спектакль построен на глубоких смыслах и эмоциях. Как же дуэт играет по-настоящему, вживую, с такой любовью! Ребята, вы настоящие молодцы! Для меня тема взаимоотношений родителей и детей очень актуальна. Спектакль принес несколько важных инсайтов.Я большой любитель именно данного театра. Стараюсь регулярно посещать их спектакли. Еще очень нравится "День ангела". Волшебно….»

chazova98:

«С театром «НитьЯ» я познакомилась в далеком 2016 году, и с того самого дня заинтересовалась их трансформирующим и созидающим творчеством!Театр был создан в Екатеринбурге, но сейчас активно гастролирует по городам России, Казахстана, Германии и Прибалтики, где собирает полные залы восторженных зрителей.Мне запомнилась непередаваемая индивидуальность спектаклей, совершенно новый подход к театральному искусству. Я сама по профессии режиссер театрализованных представлений, и меня восхитило увиденное до глубины души! Артисты говорят со зрителем об актуальных проблемах современности в каждом спектакле, но делают это не как все. У театра «НитьЯ» после спектаклей хочется любить и жить во имя чего-то, выходя из зрительного зала!...В основе спектаклей лежат глубокие знания о природе человека, о психологии, о различиях мужчин и женщин, старших и младших, о гуманном воспитании ребенка, о том, как построить в семье доверительные сердечные отношения, как быть успешным, и даже о таких глубоких и философских темах, как о поиске своего предназначения, и о многом другом! А ведь это вопросы, которые волнуют ВСЕХ! Мы все хотим любить, хотим глубоких отношений в семье, уважительных и честных отношений в обществе/коллективе, хотим понять и воплотить миссию, предназначение, дело, которым бы мы горели, которое бы раскрыло нашу природу и помогло в других сферах. Мы все хотим быть счастливыми. И как раз про это спектакли театра «НитьЯ»….. Особенностью спектаклей театра «НитьЯ» является то, что на сцене всего 2 актера и нет привычных пышных декораций и блестящих костюмов с пайетками. Потому что не этим славен театр, не это позволяет зрителю извлечь колосальную пользу от увиденного. Особенностью данного театра является драматургия, само написанное произведение, и то, как играют его актеры. Содержание настолько восхищающее и полное, что не нуждается в декорациях (которые призваны приукрашивать имеющееся на сцене)… Спектакль «День Ангела» я смотрела несколько раз. Последний раз мы ходили большой компанией сверстников (студенты-режиссеры), и многие были в восторге, другие были потрясены неожиданно открывшимся видом творчества и его силой.Спектакль интерактивный, т.е. актеры напрямую в некоторых моментах общаются со зрителем, действуют в зрительном зале, и даже приглашают в процессе спектакля зрителей на сцену. И происходят интересные моменты!Спектакль «День Ангела» для тех, кто состоит в отношениях, для семейных пар, для всех, кому ценна тема отношений Мужчины и Женщины, умение построить Счастливые отношения».

Подробности о спектаклях можно узнать у организатора на сайте театра «Нитья».

Спектакли театра «Нитья» пройдут 10 и 11 июля по адресу: г. Миасс,ул.Керченская 15, ЦД «Строитель» в 18.30 (12+).