27.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября (18+)
27.10.2022
В Магнитогорске сохранили льготное питание для школьников
27.10.2022
В ДОМ.РФ поддержали Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
27.10.2022
Льгота дошкольникам Магнитогорска сохранится
27.10.2022
В Челябинске в выходные транспорт не сможет ходить по Краснопольскому проспекту
27.10.2022
Челябинская область – в тройке лидеров цифровой трансформации
В поисках героя: в прокат вышел документальный фильм «Руками» Евгения Григорьева
Документальная картина «Руками» из нескольких новелл уже на экранах 50 регионов России
Приняты законопроекты, направленные на соцподдержку мобилизованных южноуральцев
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022