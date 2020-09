В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил «Уральский диксиленд»

Ансамбль "Уральский диксиленд" Челябинской филармонии стал участником престижного джазового фестиваля в Сочи. «Sochi Jazz Festival-2020 прошёл в курортной столице России с 24 по 26 сентября в одиннадцатый раз, его программа включила серию больших концертов на разных площадках, джем-сейшны, праздничные шествия, мастер-классы звёзд джаза, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова. – По словам президента фестиваля - народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана, на этом форуме неизменно царила лёгкая, дружеская атмосфера, он дал мощный творческий заряд и музыкантам, и зрителям». Хедлайнерами Sochi Jazz Festival в этот раз стали первые лица отечественной эстрады и джаза: народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты России Валерий Сюткин и Сергей Мазаев, певицы Анна Бутурлина и Fantine, трио пианиста- В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил виртуоза Олега Аккуратова, оркестры и ансамбли из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и, конечно, сам маэстро Бутман и Московский джазовый оркестр под его управлением.

Челябинские джазмены дали концерты в самом центре города-курорта - на открытой сцене на площади Флага, также они участвовали в стрит-параде по улицам Сочи и музицировали на джем-сейшнах. Основой их репертуара стала премьера 2020 года - программа "From Duke to Beatles", посвященная Дюку Эллингтону и группе "The Beatles".

Как отметил художественный руководитель "Уральского диксиленда" Валерий Сундарев, в Челябинске ансамбль успел представить новинку ещё до начала коронавирусной изоляции. Оригинальное смешение классических стилей ХХ века - джаза и рок-н-ролла - имело большой успех у челябинской публики и вызвало не меньший восторг и овации в Сочи. Через несколько дней после возвращения домой 30 сентября, солисты "Уральского диксиленда" Кристина Рыжковская, Константин Щеглов, Станислав Бернштейн во главе с Валерием Сундаревым выступят в концертном зале "Родина", где представят своим поклонникам программу камерного джаза "The One I Love".