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В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил «Уральский диксиленд»

Культура
Сегодня, 15:59
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Ансамбль "Уральский диксиленд" Челябинской филармонии  стал участником престижного джазового фестиваля в Сочи.  «Sochi Jazz Festival-2020  прошёл в курортной столице России с 24 по 26 сентября в одиннадцатый раз, его программа включила серию больших концертов на разных площадках, джем-сейшны, праздничные шествия, мастер-классы звёзд джаза, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова. – По словам  президента фестиваля - народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана, на этом форуме неизменно царила лёгкая, дружеская атмосфера, он дал мощный творческий заряд и музыкантам, и зрителям». Хедлайнерами Sochi Jazz Festival  в этот раз стали первые лица отечественной эстрады и джаза: народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты России Валерий Сюткин и Сергей Мазаев, певицы Анна Бутурлина и Fantine, трио пианиста- В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил виртуоза Олега Аккуратова, оркестры и ансамбли из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и, конечно, сам маэстро Бутман и Московский джазовый оркестр под его управлением.

Челябинские джазмены дали концерты в самом центре города-курорта - на открытой сцене на площади Флага, также  они участвовали в стрит-параде по улицам Сочи и  музицировали на джем-сейшнах. Основой их репертуара стала премьера 2020 года - программа "From Duke to Beatles", посвященная Дюку Эллингтону и группе "The Beatles".

Как  отметил художественный руководитель "Уральского диксиленда" Валерий Сундарев, в Челябинске  ансамбль успел представить новинку ещё до начала коронавирусной  изоляции. Оригинальное смешение классических стилей ХХ века - джаза и рок-н-ролла - имело большой успех у челябинской публики и вызвало не меньший  восторг и овации в Сочи. Через несколько дней после возвращения домой 30 сентября, солисты "Уральского диксиленда" Кристина Рыжковская, Константин Щеглов, Станислав Бернштейн во главе с Валерием Сундаревым  выступят в концертном зале "Родина", где представят своим поклонникам  программу камерного джаза "The One I Love".

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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Теги
Уральский диксиленд
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