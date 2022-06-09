В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». В этом году оказаться в водовороте джазовых синкоп рискуют отдыхающие на набережной реки Миасс. Впервые одной из площадок мероприятия станет Арт-сквер, где музыканты будут выступать целый день в режиме нон-стоп. Что ещё ждёт гостей музыкального марафона, рассказали на пресс-конференции арт-директор фестиваля Наталья Риккер и генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

В беседе с журналистами участие также приняли министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, известный джазовый музыкант и вокалист Сергей Манукян и художественный руководитель «Уральского диксиленда Игоря Бурко» Валерий Сундарев.

Новые пространства

Удивительный мир джаза в этом году «выплеснется» на улицы Челябинска. По словам министра культуры Алексея Бетехтина, познакомить с джазовым фестивалем как можно больше горожан, было его давней мечтой, которая наконец-то сбылась.

«Освоение нового пространства было моим давнишним пожеланием, к которому прислушались. На самом деле обидно, когда проходят шикарные концерты, и потом люди говорят – «мы не попали». А музыку, и джаз, в частности, надо слушать вживую. Пластинки, винилы – это всё здорово, но, когда вживую, это совсем другое явление, другое восприятие. Когда ты плечом к плечу сидишь рядом с таким же радостным зрителем, как ты сам, совсем по-другому воспринимается концерт, музыка, шутки, которые звучат со сцены. И это всё перерастает в музыкально-театральное действо», - отметил Алексей Бетехтин.

В субботу, 11 июня в 12:00 по Кировке пройдет традиционный стрит-парад. С 13:00 и до 22:00 джаз будут играть на эстраде Арт-сквера. Проводниками в очаровательный мир легкомысленных и искромётных мотивов станут как уже снискавшие славу музыканты, так и молодые коллективы (Jazz-Brassers, VG-collective) и даже детские биг-бэнды. Впервые на открытой площадке выступит эстрадно-джазовый ансамбль Детской филармонии Челябинской области. А вечером послушать «музыку свободы» можно будет на Летней эстраде у Исторического музея.

По словам директора филармонии Алексея Пелымского, большие уличные концерты проходили в Челябинске и раньше, но сейчас джазовый фестиваль становится частью городской среды, и эта тенденция будет только усиливаться. Тем более, что бюджет мероприятия с каждым годом тоже растёт.

«Надеюсь, мы достигнем таких же высот, как Дрезденский фестиваль. Есть к чему стремиться! Нам бы ещё теплоходы пустить, штук десять, и тогда будет вообще всё хорошо», - пошутил Алексей Пелымский.

Известные и новые имена

Не всё в этом году пошло по плану – в программу джазового марафона внесла свои коррективы новая внешнеполитическая реальность. Концерт израильского музыканта Леонида Пташки пришлось перенести на неопределённый срок из-за усложнения логистики авиаперелётов. Чтобы добраться из Тель-Авива до Челябинска воздушным путём, теперь нужно потратить двое суток. «Ни одна пташка не выдержит», - с юмором отметили коллеги пианиста.

Несмотря на сложности, фестиваль джаза удалось организовать на самом высоком уровне. Его звёздными гостями стали известный джазовый музыкант и вокалист Сергей Манукян, певица, финалистка третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова, первая российская артистка на ведущем джазовом лейбле Venus Records Анастасия Лютова и «Лютый бенд», Антон Горбунов бэнд, а также филармонический джаз-оркестр республики Татарстан, биг-бэнд «Башкортостан» и, конечно, «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Челябинский коллектив уже давно стал центром формирования джазовой музыкальной культуры на Южном Урале. Наличие такого «градообразующего» ансамбля и позволяет проводить в южноуральской столице масштабные джазовые фестивали.

«Челябинск в более выгодном положении [по сравнению с другими российскими городами], потому здесь есть «Уральский диксиленд», который, конечно, при Бурко с его железной волей не отходил далеко от традиционного джаза, но сейчас, при новом художественном руководителе фестиваля, начались «стилистические вольности», появился уже современный джаз в программе. И это хорошо. Потому что музыканты, которые входят в состав «Диксиленда», могут играть, что угодно. Они, как говорится, универсальные артисты», - поделился мнением главный редактор журнала «Джаз.ру», литератор Кирилл Мошков.

Музыкальный журналист отметил, что у современных российских музыкантов есть свой уникальный бэкграунд, на который удивительно органично ложится джазовая традиция. Чтобы играть джаз, совершенно не нужно быть афроамериканцем – более того, русская культура неожиданным образом обогащает рождённое в Новом Орлеане искусство. Кстати, об этом ходят даже байки.

По словам Кирилла Машкова, на фестивале в Иркутске всё жюри оказалось в совершенно пустом ресторане. Среди музыкантов была и американская джазовая певица, которая приехала в Россию впервые. Пытаясь объяснить ей, где они находятся, артисты начинают рассказывать про озеро Байкал.

«Манукян говорит: про озеро Байкал есть замечательная русская песня. И он запел эту песню. Я не могу воспроизвести Манукяна, но это было совершенно потрясающе: «По диким степям Забайкалья-а-а, где золото моют в гора-а-ах…». И это было абсолютно по-русски. И это был абсолютно стопроцентный блюз!», - поделился воспоминаниями литератор.

Сам Сергей Владимирович считает, что неважно, кто играет джаз, важно – что побеждает музыка. И ради этого момента счастья играют музыканты, а зрители приходят на концерты.

Фестиваль «Какой удивительный мир» проходит в Челябинской области с восьмого по 11 июня. Познакомиться с программой музыкального форума можно здесь.