В Челябинской области стартует международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир»

В Челябинске с 8 по 11 июня пройдёт Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Его гости — звёзды мировой джазовой музыки. В этом году фестиваль отпразднует две крупнейшие юбилейные даты: 100-летие джаза в России и 90-летие джаза в Челябинске. В программе - джазовые шоу, выставки, лекции и мастер-классы.

Старт основному пулу событий даст лекция «Иностранный гостинец Парнаха. Пути и тропинки российского джаза». Восьмого июня в 12:00 в Челябинской областной универсальной публичной библиотеке её прочтут главный редактор журнала и интернет-портала «Джаз. Ру», автор книг о джазе Кирилл Мошков (Москва) и автор книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» Наталья Риккер. Музыкальное сопровождение лекции составит известный пианист, аранжировщик Константин Щеглов.

В этот же день, восьмого июня, на сцене Концертного зала Прокофьева выступит ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» вместе со звёздным солистом, финалистом проекта «Голос 60+» Сергеем Манукяном. Настроение золотого века джаза создаст также блистательный ансамбль московских джазменов «Лютый бэнд» во главе с певицей Анастасией Лютовой. Начало концерта — в 18:30.

Девятого июня в 12:00 на площадке Детской филармонии Южного Урала состоится мастер-класс «Особенности джазовой ритмики». Занятие проведут российские джазмены-виртуозы Антон Горбунов (бас-гитара, Москва) и Пётр Ившин (барабаны, Москва). Вечером свои двери для зрителей снова откроет Концертный зал им. С.С.Прокофьева, где в программе «Вселенная джаза: от свинга до фьюжна» выступят звёздная столичная вокалистка Мариам Мерабова, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан (Казань) и квинтет Антона Горбунова (Москва). Начало концерта — в 18:30.

В пятницу, десятого июня, форум порадует публику городов области. В Миассе сольный концерт даст биг-бэнд Башкирской государственной филармонии «Башкортостан» под руководством народного артиста республики Башкортостан Олега Касимова (Уфа). Делегация казанского биг-бэнда вместе с солисткой Мариам Мерабовой отправится в Троицк.

В финальный день фестиваля, 11 июня, в 12:00 на Кировке состоится традиционный стрит-парад. Праздничное шествие джазменов двинется от барельефа Игоря Бурко до Арт-сквера на набережной реки Миасс. С 13:00 впервые в истории фестиваля «Какой удивительный мир» в Арт-сквере проведут многочасовой концерт-марафон. Среди его участников: ансамбль «Уральский диксиленд», биг-бэнд «Башкортостан», модные молодёжные группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz», Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Южного Урала под управлением Антона Бугаева.

Завершиася праздничные джазовые дни концертом «Уютный вечер джаза», который в 20:30 ансамбль «Уральский диксиленд» даст на открытой летней эстраде Государственного исторического музея.