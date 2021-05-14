В субботу южноуральцев ждет необычная ночь

В предстоящую субботу, 15 мая, жителей Челябинской области ожидает «Ночь музеев». Основная тема всероссийской акции в этом году - «Больше, чем музей». Музеи, театры и иные учреждения культуры подготовили разнообразную программу, которая не оставит равнодушными жителей области.

В акции в 2021 году примут участие 40 музеев Южного Урала: государственные, муниципальные, ведомственные и частные учреждения.

Мероприятия пройдут в двух режимах: в оффлайн, в выставочных залах музеев, и в онлайн, на сайтах и в аккаунтах в соцсетях. В общей афише более 100 мероприятий: от классических экскурсий до интерактивных викторин.

Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100)

С 12 до 13 часов состоится кукольный спектакль «Бука» театра кукол им. В. Вольховского (Летняя эстрада).

В 13 часов и в 16 часов - Народные игры и забавы для детей 6-9 лет «Транки, баранки, поиграем на полянке» (Уличная галерея «Открытый мир»).

С 13 часов до 14 часов 30 минут - мастер-класс по мобильной фотографии. Ведущий - Александр Пешехонов («Академия GEO») (Музейный выставочный центр).

В 15 часов начнется детское дефиле (Большой выставочный зал).

С 17 до 18 часов состоится исторический бал (Терраса между башнями).

С 17 до 19 часов - Минивыставки и творческие выступления этнографических коллективов «Сельская женщина» (Уличная галерея «Открытый мир»).

С 18 до 19 часов - выступление школы танцев «Вероника» (Летняя эстрада).

С 18 до 21 часа- экскурсии в Саду камней.

С 18 до 21 часа - экскурсии и викторина о музее (Музей на крыше).

С 18 до 23 часов - семейные занятия в Детском музее.

С 18 до 23 часов - экскурсии по выставке «Женщины о прекрасном» (Фойе восточной башни).

С 18 до 23 часов - костюмированные экскурсии, викторины, мастер-класс «Оригами», квест «Археологические раскопки» (Зал природы и древнейшей истории).

С 18 до 23 часов – мастер-классы реставраторов: реставрация мебели, приемы реставрации тканей, работа с предметами иконописи, реставрация чучел (Галерея «Восток - Запад»).

С 18 до 23 часов – костюмированные экскурсии, игры, квесты, мастер-класс реставраторов по чистке монет (Зал истории и народного быта).

С 18 до 23 часов – экскурсии по выставке «Время первых» (фойе западной башни).

С 18 до 23 часов – фотозона, мастер-классы, игры, тематические викторины, экскурсии (зал ХХ века).

С 19 до 20 часов состоится конференция и фотовыставка Союза женщин Челябинской области (Музейный выставочный центр).

В 20 часов начнется историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность» (Большой выставочный зал).

В 21 час начнется концерт кавер-группы «Кафе “Улыбка”» (Летняя эстрада).

С 23 часов до 01 часа - Концерт «Культурный квартирник на крыше» (Музей на крыше).

Челябинский государственный музей изобразительных искусств

С 12 до 20 часов - Специальный проект. Любовь Серова «Рисунок: формула мироздания» (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

С 12 до 22 часов - Специальный проект. Александр Данилов «И так далее…» (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 13 часов начнется мастер-класс для родителей и детей «Давай порисуем, или Как рисовать с детьми» (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 14 часов - Арт-диагностика «Что картины говорят про нас?». Уникальная психологическая технология, в которой произведения искусства помогают любому человеку узнать что-то интересное о себе (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 15 часов состоится творческая встреча с Любовью Серовой (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов 30 минут состоится мастер-класс «Создание рисунка в смешанной технике». Совместное рисование с Любовью Серовой (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 18 часов состоится концерт-посвящение челябинскому педагогу и музыканту Виктору Козлову (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 14 часов состоится мастер-класс «Сделай свой зин». Художница Ольга Антипина (Челябинск). Участники узнают о разновидности арт-книги и сделают свой зин (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 16 часов 30 минут и в 17 часов 30 минут - театральный хеппенинг «Падение метеорита в городе Че» (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 18 часов 30 минут - «Прогулки по выставке». Творческая встреча с Александром Даниловым (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 19 часов 30 минут - «Книга-художника». Мастер-класс «классика» российской «книги художника» Александра Данилова (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 21 час начнется программа короткометражных фильмов фестиваля «Кинодот». Режиссер Михаил Железников (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 22 часа состоится творческая встреча с режиссером кино Михаилом Железниковым, руководителем Лаборатория экспериментального кино Санкт-Петербургской школы нового кино, преподавателем кафедры кино и фотоискусства СПбИК (г. Санкт-Петербург), куратора фестиваля «Кинодот» (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 23 часа состоится показ спектакля Челябинского театра современного танца «Игроки» (пл. Революции, 1, Зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

Челябинский государственный историко-культурный заповедник «АРКАИМ» (Брединский район)

С 12 до 13 часов - квест «Спасти степь».

С 13 часов 30 минут до 14 часов - подведение итогов квеста, награждение участников и победителей.

С 14 до 16 часов - экологическая экскурсия по Аркаимской долине.

В 17 часов начнется концерт Елены Фроловой.

С 18.30 до 21 часа - мастер-класс по созданию мультфильма об Аркаиме.

В 21 час состоится презентация мультфильма «Сказ об Аркаиме», общение с создателями-мультипликаторами.

В 21 час 30 минут состоится презентация выставки памяти Г.Б. Здановича.

В 22 часа 30 минут состоится лекция «Пасторальный Аркаим: пастухи и пастушки бронзового века». Лектор: археолог, к.ф.н. Федор Николаевич Петров.

С 23 часов 30 минут до двух часов ночи - ночное посещение Музея, общение с археологами и музейными сотрудниками.

Запланированы онлайн трансляция отдельных мероприятий: Ютьюб и Инстаграм.

Молодежный театр

В 16 часов в Молодежном театре состоится тренинг по актёрскому мастерству для детей 9–12 лет от режиссёра спектакля Виктории Печерниковой (Москва). Приходить на тренинг необходимо в удобной одежде и обуви. Регистрация (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В 18 часов в Молодежном театре - паблик-ток о визуальном театре с художником спектакля Ксенией Кочубей (16+). Ксения расскажет гостям о том, что такое театр художника, где визуальная составляющая становится одной из ведущих формул. Регистрация (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В 21 час 30 минут в Молодежном театре состоится паблик-ток «Мир Ханса Кристиана Андерсена» с режиссёром Викторией Печерниковой (12+). Регистрация (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В 22 часа 30 минут в Молодежном театре состоится пластический мастер-класс хореографа Степана Баннова (12+). Степан проведёт мастер-класс в том же ключе, в котором сейчас работает с артистами Молодёжного спектакля над «Дюмовочкой». Прийти на встречу необходимо в удобной одежде и обуви. Регистрация (Челябинск, ул. Кирова, 116).

Центр исторического наследия ЮУЖД

Впервые в Челябинске будет участвовать во Всероссийской акции Ночь музеев Центр исторического наследия ЮУЖД. В этот день все желающие смогут посетить центр бесплатно. Центр будет работать с 14 до 21 часа.

Все гости Центра исторического наследия ЮУЖД смогут поучаствовать в мастер-классах по робототехнике, провести опыты с интерактивными экспонатами музея занимательной науки «Экспериментус», пообщаться с говорящим роботом, попробовать себя в роли машиниста поезда в VR-очках, а также сделать памятный снимок в оригинальной фотозоне.

Галерея Паркер (Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК Куба, второй этаж)

С 10 до 22 часов - выставка «Встречи». В экспозиции собраны работы уральских авторов, чьи имена прочно вписаны в историю российского и мирового искусства: Михаил Назаров, Николай Пахомов, Станислав Лебедев, Зайнула Латфулин, Павел Ходаев, Николай Аникин, Анатолий Калашников и Юрий Крылов.

С 16 до 18 часов - мастер-класс «Эмоциональные наброски». Рисунок с натуры под руководством педагога по живописи и рисунку, художника Марии Матвейчук. Позирует плейбэк-практик, буто-перфомер, артистка пластического театра Екатерина Юдина.

С 18 до 21 часа - живая музыка.

Златоустовская оружейная фабрика

На Златоустовской оружейной фабрике в Ночь музеев пройдут «страшно» интересные экскурсии при свечах «Вечность в работе». Стоимость посещения - 100 рублей. Организаторы обещают, кому-то повезет и перед ними предстанут Духи знаменитых оружейников (Златоуст, площадь Третьего Интернационала, д.3, корпус 16).

Муниципальные музеи Челябинской области подготовили свои интересные программы.