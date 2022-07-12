Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»

Коллектив Государственного исторического музея Южного Урала с успехом выступил на XV областном фольклорно-этнографическом фестивале евразийских народов «Аркаим», завершившемся в заповеднике десятого июля.

В нынешнем году событие было посвящено теме народного театра. Исторический музей выступил с представлением вертепного театра «Драма о царе Ироде». Спектакль показали на самом главном и массовом мероприятии фестиваля - гала-концерте, где состоялась церемония награждения победителей.

Научный сотрудник Исторического музея Эльвира Дружинина рассказывает, как и почему шестеро музейных сотрудников оказались в пестрой компании петрушечников и ряженых-окрутников: «В традиционной культуре под народным театром подразумевают комплекс представлений: театр Петрушки, ряженье, вертепный театр и народная драма. Соответственно, мы с нашим рождественским представлением вполне органично вписались в программу фестиваля».

Эльвира Дружинина добавила, что сотрудники Исторического музея приняли участие еще и в показе коллекции традиционного костюма «Уральский Look», посетили мастер-классы, лекции и спектакли гостей фестиваля, получив поистине бесценный опыт: «Так как мы занимаемся народным театром в рамках наших абонементов в «Детском музее», для нас эта поездка очень актуальна. Это было первое представление нашего вертепного театра за рамками «Детского музея», и наш проект получил очень хорошие отклики. Это при том, что на фестиваль приехали хэдлайнеры самых крупных российских и международных этнофестивалей: театр Петрушки «Папьемашенники» (Петербург), коллектив «Фолк по-ГОСТ» (Москва), уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Петербург), фольклорный ансамбль «Оберег» (Миасс)».

Но и это еще не все. Эльвира Дружинина и Константин Дружинин, будучи участниками фольклорных ансамблей «Горица» и «Мурава», выступили вместе с ними - оба ансамбля заняли в конкурсе первое место, сообщили в пресс-службе Исторического музея.

Отметим, на фестиваль в заповедник «Аркаим» съехались народные театры, этнические музыкальные коллективы и хранители народных традиций. В программе были театральные представления, перформансы, кинопоказы, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка мастеров, народные игры и забавы.

Фестиваль «Аркаим» проводится при поддержке национального проекта «Культура» и министерства культуры Челябинской области.