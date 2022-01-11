11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
11.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 января
11.01.2022
Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение
11.01.2022
Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов
11.01.2022
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
11.01.2022
Каникулы закончились, а вакцинация продолжается
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
22.12.2021
Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости
21.12.2021
Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала
21.12.2021
Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий
16.12.2021
В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021