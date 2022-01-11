Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала подведены итоги выставочного проекта, посвященного императору Александру I. Три выставки, объединенные одной темой, увидело в общей сложности более 26 тысяч зрителей. Около половины посещений пришлось на выставку из собрания Музеев Московского Кремля «Александр I — держав восстановитель».

Помимо кремлевской выставки в проект также вошли планшетная выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 год» и выставка «На стали золотом узор изящный» из собрания Златоустовского городского краеведческого музея и Исторического музея Южного Урала. Они внесли важные штрихи к портрету одного из самых загадочных российских монархов, отразив, в частности, его роль в становлении горнозаводского Урала.

Все три выставки завершили свою работу в стенах музея, однако сам проект об Александре I продолжается. Выставку «Путешествие Александра I по Уралу» вскоре смогут увидеть жители Златоуста и Уфы. А на ее основе по совету директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной будет издана книга.

«Эта тема, Александр I и горнозаводской Урал, редко поднимается, — подчеркивает директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. — Когда мы начали ею заниматься, мы нашли много материалов, как в архивах, так и в биографиях Александра I, а многие его указы были напрямую связаны с Уралом и его промышленностью. Чем глубже погружаешься, тем больше интересного, яркого материала появляется. И я думаю, что книга будет такой же успешной, как и выставка».