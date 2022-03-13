13.03.2022
НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области
13.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта
13.03.2022
В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
13.03.2022
В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб
13.03.2022
Боялась оставить дома: в Челябинске ограбили старушку на четверть миллиона рублей
13.03.2022
Жительница Магнитогорска полгода отправляла деньги «брокеру»
Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
23.11.2021
Театр Златоуста подарит к Новому году «Сокровища главного волшебника»
02.11.2021
Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
15.08.2021
«Ход конём» выбрал Златоустовский «Омнибус» для открытия нового сезона
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022