Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»

В Златоустовском театре драмы «Омнибус» (Челябинская область) началась работа над очередной премьерой. В этот раз выбор создателей нового спектакля остановился на комедии А. Н. Островского «Лес».

Как отметила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, выбор не случайный. В столетней истории театра этот спектакль занимает особое место и считается знаковым. Именно «Лес» открывал театр Златоуста в 1920 году. Позже, в 30-40-х годах, это название ещё дважды появлялось в театральной афише.

Пьесу планировали выпустить к 100-летию театра, но в связи с пандемией сроки изменились. И сейчас коллектив с большим желанием осуществляет замысел постановщиков.

«Мы рады, - говорит режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, - что наши зрители увидят одно из талантливейших произведений великого русского драматурга. Хочу отметить, что актеры растут на этом драматургическом материале. К тому же в 2023 году будет праздноваться юбилей этого замечательного писателя, которого называют русским Шекспиром. Наш театр включен в программу министерства культуры РФ по наследию А.Н. Островского, и новый спектакль позволит нам отметить эту дату».

Вместе с Борисом Горбачевским над спектаклем работают художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам – Лилия Файзулина.

В спектакле заняты: Виктория Фролова (Гурмыжская Раиса Павловна), Анна Гараева, Анна Якушева (Аксюша), Никита Безруков (Милонов Евгений Аполлоныч), заслуженный артист РФ Юрий Чулошников (Бодаев Уар Кирилыч), Андрей Плакунов (Восмибратов Иван Петрович), Андрей Заварухин (Петр), Виталий Дружинин (Буланов Алексей Сергеевич), заслуженный артист РФ Александр Антонов (Карп), Вероника Небывалова (Улита), Алексей Тегленков (Несчастливцев Геннадий), заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов (Счастливцев Аркадий).

Выпуск премьеры запланирован на май.