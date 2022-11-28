Юбилею Островского НХТ Челябинска посвящает премьеру «Сердце не камень»

В Новом Художественном театре Челябинска 8 и 9 декабря состоится премьера комедии «Сердце не камень» по пьесе Александра Островского. Этот спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей и Министерства культуры Российской Федерации на грант, выигранный творческим коллективом.

О том, что подвигло театр на эту постановку и чем она заинтересовала её создателей, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Брандесова:

«Уходящий год отмечен такой знаменательной датой, как 200-летний юбилей великого русского драматурга, которого нередко называют «отцом русского театра» или «русским Шекспиром». Наш театр уже не в первый раз открывает себе и зрителю мир Островского. Со спектаклем «Гроза» театр побывал на нескольких престижных фестивалях, привозил серьёзные награды и даже Гран-при с фестиваля в сербской столице Белград. И вот, снова Островский. На этот раз – комедия из позднего периода творчества драматурга. Именно тогда писателя стали интересовать глубинные духовные связи между людьми, то главное, что лежит в области сердца, движений души. Это и привлекло внимание режиссёра спектакля Евгения Гельфонда к комедии «Сердце не камень».

В аннотации к спектаклю сказано: «Что такое любовь? Та самая, которая «не гордится, не превозносится и не ищет своего»? Что такое грехи человеческие и их неизбежное присутствие в нашем бытии? Даже самая праведная жизнь не может обойтись

без крючка, на который грех ловит человека: через удовольствие или же гордыню. Так в чём же спасение? А спасение как раз в любви. И ещё в том, как мы относимся друг к другу. Если увидим друг в друге свет тихий, радость и добро – тут и придёт спасение.

История, произошедшая в доме одного богатого купца середины 19 века, обязательно отзовётся в сердцах сегодняшних зрителей свежо и ярко. Ведь не зря гласит мудрая русская поговорка: сердце – не камень!»

«Жанр спектакля обозначен как «комедия в тридцати двух сценах с одним антрактом», - рассказывает Майя Брандесова. - Сопровождать действие будет специально написанная музыка. Её сочинил композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков. Исполняться музыкальные номера будут вживую, так как артисты НХТ играют на музыкальных инструментах и поют. Педагог по вокалу – известная не только у нас в Челябинске, но и в Москве (откуда приезжала на репетиции) – Гильда Казарцева. Художником-постановщиком Еленой Гаевой выстраивается по-театральному условный и одновременно узнаваемый по атмосфере тёплый мир русского быта 19 века. Но узнаваемый именно по ощущениям, а не по конкретным бытовым деталям. А костюмы Екатерины Тихоновой изящно обобщают столь милые нам черты позапрошлого столетия и должны вывести нас на уровень мечты, лёгкого «припоминания» того, что есть в нашей коллективной прапамяти».

В спектакле занята почти вся труппа театра. В основных ролях – ведущие артисты: Ксения Бойко, Александр Майер, Татьяна Кельман, Дмитрий Николенко, Константин Талан, Наталья Шолохова, Павел Мохнаткин, Евгения Зензина, Александр Балицкий.

Спектакль ориентирован на широкую аудиторию. Его темы и то, как они решаются, не должны оставить равнодушными ни молодого, ни взрослого зрителя.