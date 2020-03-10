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18 марта состоится бесплатный семинар: «PR-Стратегии как инструмент развития бизнеса»

Общество
Сегодня, 14:28

18 марта комитет ЮУТПП по информации и рекламе, комитет ЮУТПП по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и земельным отношениям, компания «Интерсвязь», компания «ЮУ КЖСИ» приглашают на бесплатный семинар для предпринимателей «PR-стратегии как инструмент развития бизнеса»

Семинар пройдет с 14.30 до 17.30  в ЮУТПП по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж.

Модератор - Машенцева Евгения Валерьевна - заместитель председателя комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ»

Программа семинара:

14:30 - 15:00 

 РЕГИСТРАЦИЯ

 

15:00 - 17:30 

Способы построения PR-стратегии

1) PR-стратегия в соответствии с определением целевых аудиторий бизнеса.

2) Примеры работы с целевыми аудиториями (8 категорий) для решения конкретных задач компании «Интерсвязь».

Клиентские мероприятия как способ антикризисной коммуникации и снижения дебиторской задолженности в ЖКХ

1) Кейсы управляющей компании «ЮУ КЖСИ» по работе с жителями микрорайонов «Белый хутор» и «Парковый» в Челябинске.

2) Юридические аспекты деятельности клиентских мероприятий.

Объединение компаний-партнеров для совместных PR задач

1)Кейс по продвижению сервисов компании Интерсвязь «Умный город» в микрорайоне Парковый.

 

 СПИКЕРЫ

  

PR директор компании «Интерсвязь»

Алёна Аксеновских

Пресс-секретарь акционерного общества «ЮУ КЖСИ» 

Артём Чебалкин

Зам. директора УК «ЮУ КЖСИ» по правовым и общим вопросам 

Татьяна Фёдорова

Приглашаем предпринимателей принять участие в семинаре.

Зарегистрироваться можно по ссылке:  https://tpp74.timepad.ru/event/1276460/

по эл. почте:  ok@tpp74.ru  

Указав:

1. Ф.И.О. участника (ов)

2. Предприятие, должность

3. Телефон, факс, электронная почта

Дополнительную  информацию можно получить по телефонам: (351) 266-52-23, 266-52-21

 

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