18 марта состоится бесплатный семинар: «PR-Стратегии как инструмент развития бизнеса»
18 марта комитет ЮУТПП по информации и рекламе, комитет ЮУТПП по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и земельным отношениям, компания «Интерсвязь», компания «ЮУ КЖСИ» приглашают на бесплатный семинар для предпринимателей «PR-стратегии как инструмент развития бизнеса»
Семинар пройдет с 14.30 до 17.30 в ЮУТПП по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж.
Модератор - Машенцева Евгения Валерьевна - заместитель председателя комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ»
Программа семинара:
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14:30 - 15:00
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РЕГИСТРАЦИЯ
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15:00 - 17:30
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Способы построения PR-стратегии
1) PR-стратегия в соответствии с определением целевых аудиторий бизнеса.
2) Примеры работы с целевыми аудиториями (8 категорий) для решения конкретных задач компании «Интерсвязь».
Клиентские мероприятия как способ антикризисной коммуникации и снижения дебиторской задолженности в ЖКХ
1) Кейсы управляющей компании «ЮУ КЖСИ» по работе с жителями микрорайонов «Белый хутор» и «Парковый» в Челябинске.
2) Юридические аспекты деятельности клиентских мероприятий.
Объединение компаний-партнеров для совместных PR задач
1)Кейс по продвижению сервисов компании Интерсвязь «Умный город» в микрорайоне Парковый.
СПИКЕРЫ
PR директор компании «Интерсвязь»
Алёна Аксеновских
Пресс-секретарь акционерного общества «ЮУ КЖСИ»
Артём Чебалкин
Зам. директора УК «ЮУ КЖСИ» по правовым и общим вопросам
Татьяна Фёдорова
Приглашаем предпринимателей принять участие в семинаре.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://tpp74.timepad.ru/event/1276460/
по эл. почте: ok@tpp74.ru
Указав:
1. Ф.И.О. участника (ов)
2. Предприятие, должность
3. Телефон, факс, электронная почта
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (351) 266-52-23, 266-52-21