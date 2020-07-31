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Администрация Челябинска провела проверку по жалобе жителей улицы Котина на нарушенное благоустройство

Общество
Вчера, 16:00
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Автор: 
Евгения Александрова

Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска провели проверку по обращению жителей домов №5, 7, 9, 11.

Напомним, неделю назад, 24-го июля, горожане пожаловались в редакцию агентства "Урал-пресс-информ" на нарушенное благоустройство во дворе. Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию на имя заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова.

Специалисты УЖКХ совместно с представителями АО "УСТЭК-Челябинск" вчера, 30-го июля, организовали на месте выездное совещание. Вот к каким выводам пришли проверяющие:

"Трассировка временной теплотрассы проложена в соответствии с проектом производства работ. Тепловая изоляция выполнена на всем протяжении теплотрассы временного теплоснабжения. Замечаний не выявлено.

Проезд автотранспорта во дворы по вышеуказанному адресу организован в соответствии со схемой ограничений движения, согласованного комитетом дорожного хозяйства города Челябинска.

Малые архитектурные формы, расположенные между домами 9 и 11 по улице Котина, не попадают в зону производства работ. На период проведения земляных работ между домами 9 и 11 будет выполнено ограждение зоны работ от детской площадки.

Нарушение благоустройства после проведения земляных работ планируется восстановить в срок до 05.10.2020 в соответствии с ордером производства земляных работ, выданного управлением развития и благоустройства городской среды Челябинска".

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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