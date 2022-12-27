Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных

Управлением экологии и природопользования администрации Челябинска заключен контракт на выполнение работ по отлову животных без владельцев на территории города, в том числе их транспортировке и передаче в приюты.

Контракт на отлов бездомных животных заключен с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым и начинает действовать с 27 декабря 2022 года. Он заключен до конца 2023 года. Сумма контракта - 7 150 000,00 рублей.

Прием заявок на отлов животных без владельцев производится круглосуточно по контактному телефону 8-931-106-67-65 или по адресу электронной почты: ano1248045@yandex.ru. А также в управлении экологии и природопользования администрации города Челябинска по телефону: 729-33-66 в рабочее время или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru.