27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
27.12.2022
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
27.12.2022
На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников
27.12.2022
Пинок кошки стоил челябинцу жизни
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
10.09.2022
«Расстрел» собак в Коркино оказался отловом с целью стерилизации
21.02.2022
В мэрии рассказали, сколько бездомных собак отловили в Челябинске за неделю
19.03.2021
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
17.03.2021
Мэрии Верхнего Уфалея все-таки придется заняться отловом бродячих собак
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022