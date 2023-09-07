07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
07.09.2023
В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
07.09.2023
Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем
07.09.2023
Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте
07.09.2023
Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
07.09.2023
Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток
Агентство проводит розыгрыш билетов на международный Вечер профессионального бокса
06.09.2023
Южноуральцев приглашают на спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу
05.09.2023
Южноуральцев ожидает зрелищное шоу на турнире по боксу в Челябинске
02.09.2023
Мэрия Челябинска сообщила о переезде боксеров «Алмаза» в новое помещение
26.08.2023
Челябинский боксер завоевал золотую медаль чемпионата России
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023