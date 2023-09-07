Агентство проводит розыгрыш билетов на международный Вечер профессионального бокса

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» поздравляет челябинцев с наступающим Днём города и проводит розыгрыш двух билетов на международный турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions, который пройдет в Челябинске восьмого сентября.

Условия простые:

- быть подписанным на наш tg-канал URALPRESS.RU,

- написать в комментариях: «Хочу на бокс!».

Итоги розыгрыша подведем восьмого сентября в 13 часов.

Напомним, международный Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions состоится восьмого сентября в ледовой арене «Трактор». На арене «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго.

Начало - в 17 часов.