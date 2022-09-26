Агломерационное производство ММК отмечает 85-летие

Агломерационное производство Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сегодня, 26-го сентября, отмечает 85-летие.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», история производства началась в этот день в 1937-м году, когда на первой агломашине была получена первая тонна агломерата.

Аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. В производственной цепочке комбината аглоцех – важнейшее из начальных звеньев. Главной его задачей остается производство агломерата – основного компонента шихты доменного цеха.

Необходимость строительства первой аглофабрики диктовали особенности состава железной руды месторождения горы Магнитной: в нижних слоях рудного тела располагались руды первичной зоны с нестабильным содержанием железа и примесью серы. С помощью аглолент вредные примеси выжигали, а спекающиеся куски обогащенной руды превращали в агломерат – сырье для доменных печей. Через десять лет была запущена вторая аглофабрика, а в 1953-м и 1964-м годах введены в эксплуатацию третья и четвертая. Аглофабрика №1 прослужила более полувека, обеспечив домны 124-мя миллионами тонн окускованного железорудного сырья. Ее остановили в 1991 году для снижения вредных выбросов и ввиду нерациональности эксплуатации изношенного оборудования.

Сегодня в составе аглоцеха работают три аглофабрики суммарной производительностью 11,3 миллиона тонн агломерата в год. Год назад агломерационное производство ПАО «ММК» преодолело отметку в 750 млн тонн агломерата, выпущенного за всю историю аглоцеха. Юбилейного рубежа аглоцех достиг в значительной степени обновленным, оснащенным высокоэффективными природоохранными сооружениями

Значительный шаг вперед в сторону улучшения качественных характеристик агломерата был сделан в 2006-2007-м годах, когда были введены в эксплуатацию узлы стабилизации на аглофабриках №2 и №3. С их помощью налажен выпуск охлажденного агломерата, необходимого на обновленных домнах с бесконусными загрузочными устройствами. Хороших показателей за последнее десятилетие достигли агломератчики и по содержанию мелочи в продукции, снизив его c 14,5 до девяти процентов. Всё это позволило экономичней вести расход кокса при выплавке чугуна, в лучшую сторону сказалось на экологических аспектах.

Большое внимание в последние годы уделялось реконструкции сероулавливающих установок, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ. В частности, проведена реконструкция сероулавливающий установки №4, с установкой в каждую поглотительную систему новых каплеуловителей и современных систем форсуночного орошения. Реализация проекта позволила сократить выбросы диоксида серы на 1200 тонн в год.

«В 2015-2016-м годах после реконструкции введена в эксплуатацию сероулавливающая установка №2. По сути, речь идет о строительстве нового природоохранного объекта: все старое оборудование, работавшее с 1963 года, полностью заменено новым. Построены три системы очистки аглогазов, состоящие из двух ступеней очистки - электрофильтра и скруббера, для улавливания твердых частиц (пыли) и диоксида серы. Общая производительность новой сероулавливающей установки №2 позволяет очищать весь объем аглогазов, образующихся на аглофабрике №2, при максимальной загрузке производственных мощностей. Средняя эксплуатационная эффективность очистки пыли составляет более 99%, диоксида серы - 95%. Внедрение позволило сократить выбросы загрязняющих веществ: пыль на 917 т/год, SO2 - на 7618 т/год», - отмечают на предприятии.

Крупнейшим событием для агломерационного производства Магнитки стал пуск в 2019-м году аглофабрики №5, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Производительность новой аглофабрики – 5,5 миллиона тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год. Проект является частью стратегии ММК по модернизации первого передела. Запуск новой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Благодаря пуску аглофабрики было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4, что существенно снизило экологическую нагрузку. В результате выбросы пыли были снижены в два раза (на 2 100 тонн в год), оксида серы – в четыре раза (на 3 500 тонн в год), а бензо[а]пирена – в 16 раз.

Кроме того, на 600 тонн в год снизились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения, а также произошло сокращение технологических отходов в шламохранилище №2 – на 13750 тонн в год. За реализацию проекта строительства аглофабрики №5 ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».

В соответствии с экологической программой ПАО «ММК» в 2020 году началась поэтапная реконструкция сероулавливающей установки №3, предполагающая до 2023-го года обновление поглотительных систем № 3-8 с заменой дымовых труб и забором всех газов аглофабрики №3.

В юбилейный для аглоцеха год продолжились модернизация существующего оборудования и ввод в эксплуатацию новых объектов. Так, на третьей аглофабрике произведена замена 11 и 12 агломашин, что позволило поднять слой шихты с 310-ти до 480 миллиметров, увеличить на десять процентов производительность этих агломашин (с 94 т/ч до 104 т/ч), снизить на 40 процентов расход коксового газа.

Агломерационное производство продолжает оставаться важным звеном технологической цепочки комбината, ориентированным на дальнейшее совершенствование производства, повышение эффективности и экологической безопасности.