Актер Александр Михайлов челябинским школьникам: Ставьте цели и никогда не сдавайтесь

Актер, исполнивший больше 75-ти ролей в кино и около 50-ти в театре, кинорежиссер и педагог Александр Михайлов вчера, 14 марта, провел творческую встречу с учениками 118-ой школы Челябинска. Она прошла по инициативе Совета ветеранов УФСБ России по Челябинской области.

Лейтмотивом встречи стала фраза: «Ставьте цели, не сдавайтесь и не поддавайтесь соблазнам». И это не просто слова. Творческий путь Александра Михайлова был нелегким, он считал себя бездарным студентом, но уверенно шел к своей мечте.

«Я работал матросом-мотористом на судах в Охотском и Японском морях, в Тихом океане, получил неоценимый опыт работы на палубе в мороз, пургу и шестибалльный шторм. Как-то раз совершенно случайно попал на дипломный спектакль театрального института во Владивостоке. 4 ряд, 17 место, пьеса Антона Павловича Чехова «Иванов». После этого спектакля я пошел на берег Амурского залива и просидел там всю ночь. Дал тогда себе слово – сделаю все возможное и невозможное, чтобы стать актером. С грехом пополам поступил в институт. Два года меня хотели выгнать за профнепригодность. А после второго курса я пошел вразнос. Прочитал монолог Макара Нагульного из произведения «Поднятая целина» – кафедра аплодировала стоя. Появилась жесткость, выразительность. Тогда стал лучшим студентом», – рассказал Александр Михайлов.

По окончании Дальневосточного педагогического института искусств Александра Яковлевича взяли во Владивостокский драмтеатр, а затем пригласили в Саратовский, где он работал 10 лет, в том числе в паре с Олегом Янковским. В это же время актера стали приглашать на съемки в кино. Роль Василия Егоровича Кузякина из кинофильма «Любовь и голуби» стала одной из самых знаковых.

«Во Всероссийский государственном университете кинематографии я преподаю 15 лет и всегда говорю молодым людям учить как минимум одну поэтическую строчку в день. Это может быть как произведение классика, так и современного поэта. Главное правило – ни дня без строчки. Поэзия сохраняет память, развивает образное мышление, а где образы, там живой человек, там нет безобразия!» – обратился к ученикам актер.

На встрече Александр Михайлов прочитал патриотические стихотворения Валентина Гафта «Попса», Константина Фролова «Не будите русского медведя» и Натальи Авериной «А почему молчали про Донбасс». «Россия никогда не начинала войн. Она их заканчивала», – подчеркнул Александр Яковлевич.

Первый раз Александр Михайлов был в 118-ой школе 17 лет назад. Тогда он тоже встречался с ребятами. Для актера эта школа особенно важна, ведь она носит имя разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Роль этого легендарного человека исполнял Александр Яковлевич в «Отряде специального назначения». По сей день он называет эти съемки большим событием в жизни. По словам старшеклассников, этот фильм произвел на них большое впечатление. Тем более что ежегодно они вспоминают о подвигах разведчика и возлагают цветы к памятнику Николая Кузнецова, который находится на территории школы.

«Мне понравились напутственные слова Александра Яковлевича о том, что нужно не бояться, нужно идти к своей мечте. Они звучали так уверенно. Теперь нестрашно сделать шаг в будущее. Очень образованный человек, много фильмов с ним смотрела», – поделилась впечатлениями от встречи ученица 10-ого класса Дарья Минина.

Таисии Кашириной из 9-ого класса понравилось, как актер читал стихи. «Сразу видно, что перед нами актер. Было интересно узнать, как он пришел к профессии, какие отношения у него были с мамой», – отметила она.