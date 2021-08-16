Челябинский спектакль «Любовь и голуби» заинтересовал Александра Михайлова

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского в среду, 18 августа, ждёт в гости народного артиста РФ Александра Михайлова, сыгравшего в популярном фильме «Любовь и голуби» роль Василия Кузякина. Его приезд связан с постановкой в этом театре одноимённого спектакля - «Любовь и голуби». Известный актёр посмотрит фрагмент этого спектакля, познакомится с исполнителями главных ролей, в том числе и своей, а также пообщается с представителями СМИ.

Премьера лирической комедии «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина состоялась в Челябинском театре кукол 30 июля и вызвала живой интерес у взрослых зрителей, которым он предназначен. Два спектакля прошли при аншлагах, несмотря на летнее театральное затишье.

Постановку спектакля осуществил режиссёр Алексей Смирнов (Санкт-Петербург), оформила художник Екатерина Петухова из канадского города Калгари, музыку написал питерский композитор Николай Морозов.

Всенародно любимую историю в спектакле представили куклы-петрушки. Их неограниченные возможности позволили зрителям увидеть, как персонажи теряют головы от любви, как голова кружится от восторга или любопытства, как герой проваливается под землю и тут же воскресает в другом месте. Эти куклы чем-то похожи на актёров из кино прошлого – не буквально, но какими-то неуловимыми чертами, что воспринимается как дань уважения театра любимому фильму.

Премьеру спектакля сопровождало открытие фотовыставки работ зрителей, темой которой стали современные голубятни. Фотографии присылали не только челябинцы, но и друзья театра со всей страны.

Александр Михайлов 18 августа (в 14-30) посмотрит фотовыставку и отрывки спектакля «Любовь и голуби», который актеры театра кукол сыграют специально для известного исполнителя роли Василия Кузякина.

После этого, в 15 часов, в фойе ДК ЧЭРЗ, куда на время ремонта переселился театр кукол, состоится пресс-конференция с участием Александра Михайлова и актёров театра – исполнителей главных ролей Надежды и Василия Кузякиных – Елены Блажеевой и Александра Малышева.