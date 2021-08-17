Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом

Народного артиста РСФСР Александра Михайлова в Челябинской области покорили красоты национального парка «Таганай».

Любимый актер миллионов россиян, снявшийся в огромном количестве ставших классикой фильмов, прогулялся по Чёрной скале и восхитился панорамами Таганая со смотровых площадок.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», Александр Михайлов также внимательно изучил электронный путеводитель.

«Наверное, для того, чтобы обязательно вернуться и увидеть зимнее таганайское великолепие», - предположили в нацпарке.

«Это потрясающе!» - сказал Александр Яковлевич, когда экскурсия завершилась. И признался: его, повидавшего почти весь мир, Уральские горы не оставили равнодушным. Потому что здесь – корни России.

Почетный гость поздравил коллектив «Таганая» с 30-летием национального парка, оставив автограф в специальном альбоме.

Напомним, приезд Александра Михайлова на Южный Урал связан с постановкой спектакля «Любовь и голуби» (народный артист блистал в фильме с одноименным названием) в челябинском театре кукол имени Валерия Вольховского. Известный актер посмотрит фрагмент этого спектакля, познакомится с исполнителями главных ролей, а также пообщается с местной прессой.