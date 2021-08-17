17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
17.08.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида
16.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
16.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
16.08.2021
Управляющие компании наказаны за мусор и некошеную траву
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
13.08.2021
«Таганай» вошел в российскую «десятку» самых любимых туристами территорий
12.08.2021
Пожар на границе с национальным парком «Таганай» локализован
05.08.2021
Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк
04.08.2021
Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021