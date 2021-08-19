Александр Михайлов высоко оценил спортивные победы «Уралочки» Златоуста

Знаменитый актер Александр Михайлов, которого обожают миллионы зрителей, несколько дней гостил в Златоусте (Челябинская область).

В насыщенной программе визита, включающей в себя посещение многих достопримечательностей Южного Урала, Александр Яковлевич нашел время и для спортивной гордости региона и России – ватерпольной команды «Уралочка».

Встреча гордости советского и российского кинематографа и не менее знаменитого футболиста Евгения Ловчева со «звездами» женского водного поло и их тренером Михаилом Накоряковым состоялась в Центре олимпийской подготовки «Уралочка».

Участники встречи обсудили много интересного, говорили и про творчество, и про спорт. Народный артист РСФСР очень высоко оценил достижения спортсменок «Уралочки».

Новые пути развития спорта стали одной из тем диалога Александра Михайлова с руководством Златоуста. Речь, кроме прочего, велась о возведении новых спортивных объектов и привлечении большего числа златоустовцев в физкультуру и спорт, чтобы они радовали малую родину и страну победами, как «уралочки».

К слову, ватерполистки «Уралочки» в полном составе побывали на творческом вечере знаменитого артиста.