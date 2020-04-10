Александр Кузнецов: Не у всех учителей есть возможность дистанционно обучать детей

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов признался, что не все педагоги региона обеспечены техническими средствами для обучения школьников в режиме самоизоляции.

Сегодня, десятого апреля, Александр Кузнецов принял участие в проекте областной Общественной палаты "Час с региональным министром".

"Ситуация непростая и полный "дистант" , на котором мы сейчас находимся, начиная от школьного уровня и заканчивая вузовским, - это, конечно, вынужденная мера. Не нужно забывать, что образование ребенка - это не только его обучение, но и воспитание, социализация. Мы находимся в форс-мажорной ситуации, и нами принимаются неординарные решения на всех уровнях: и федеральными, и региональными властями. Распоряжением губернатора было принято решение о введении дистанционного образования", - сказал Александр Кузнецов.

Министр также отметил, что те школы, которые раньше прибегали к дистанционному образованию, более легко вошли в этот режим. И те педагоги, которые общались с детьми в реальном времени и дистанционно, также общаются с ними через экраны мониторов, собирая возле них целые классы. По их словам, они продолжают образовательный процесс, находясь у себя дома.

"Это неправда. Я не могу выходить на связь с учениками", - сообщила одна из учительниц города на условиях анонимности.

"Мы не получаем заданий от учителя. Те сетевые сервисы, на которые она ссылается, у меня компьютер блокирует. Это вирусные. А "Сетевой город" не работает", - рассказал агентству школьник Челябинска.

"Учителя также находятся у себя дома, хотя те педагоги, у которых нет соответствующих технических инструментов, вынуждены выйти на свое рабочее место и вести образовательный процесс со своего рабочего места", - сообщила начальник управления образования Челябинска Светлана Портье.

Ранее, шестого апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска Портье сообщила о том, что все педагоги обеспечены всей необходимой техникой для дистанционной работы на дому.

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