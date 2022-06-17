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Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

Лучшие медицинские работники Челябинской области накануне своего профессионального праздники получили премию Законодательного собрания в сфере здравоохранения.

Торжественная церемония награждения, которую провел спикер Заксобрания Александр Лазарев, прошла в региональном парламенте 17 июня (День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в 2022 году он пришелся на 19 июня).

Премию Законодательного Собрания получили 60 медицинских работников, в числе лауреатов – и медсестры, заведующие отделениями, и главврачи медицинских учреждений – специалисты, которые изо дня в день борются за жизни людей. Премия присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии системы здравоохранения. Лауреатам вручаются дипломы, нагрудные знаки и денежные премии.

Александр Лазарев напомнил, что в прошлые годы из-за пандемии не было возможности вручить награды лично. Награждение организовывали на местах и привлекали весь депутатский корпус.

«Сегодня я особенно рад видеть вас в этом зале, видеть ваши улыбки, иметь возможность обратиться к вам лично, – приветствовал гостей церемонии председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. – Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы. В вашем деле важна преемственность поколений, наставничество ветеранов».

Глава регионального парламента рассказал, что в числе лауреатов есть ветераны медицинской службы и они заслуживают отдельной благодарности. «Хочу сказать вам отдельные слова благодарности за мудрость и опыт, который вы передаете молодым специалистам», - обратился к ветеранам, находящимся в зале, Александр Лазарев.

Спикер поздравил всех лауреатов с заслуженной наградой, с профессиональным праздником и пожелал успехов в их благородной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и семьям.

В числе награжденных – начальник Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко. С 2014 года она является бессменным руководителем госпиталя для ветеранов войн, общий медицинский стаж составляет более 45 лет. В госпитале при непосредственном участии Татьяны Михайловны внедрены новейшие лечебные методики, создана лаборатория диагностики и коррекции преждевременного старения.

«Я окончила Челябинский медицинский институт и первые три года работала в кардиобригаде службы скорой помощи. Параллельно училась заочно в ординатуре, – рассказала Татьяна Василенко о своем профессиональном пути. – Когда открылась больница скорой помощи, стала заведовать инфарктным отделением – самым большим в городе. Затем меня пригласили работать в госпиталь ветеранов войн. Здесь мы изначально занимались пациентами, которые прошли Великую Отечественную войну. Постепенно к нам присоединялись труженики тыла, блокадники, члены организации «Память сердца. Мы имеем огромный опыт в медико-психологической реабилитации. Кроме того, мы получили статус регионального гериатрического центра, где занимаемся пожилыми людьми по таким направлениям, как предупреждение старения, выявление старческой деменции. Надо сказать, что по сравнению с другими регионами в Челябинской области это направление очень хорошо развито».

Отметим, депутаты Законодательного Собрания с особым вниманием относятся ко всем вопросам, связанным со здравоохранением. Губернатором Челябинской области и депутатами областного парламента принимаются меры по созданию в регионе современной, мощной, высокотехнологичной и эффективной медицины. В этих целях реализуется национальный проект «Здравоохранение», активно ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов, развивается санитарная авиация, обновляется парк машин скорой медицинской помощи, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также действуют областные меры поддержки для должностей среднего и младшего медицинского персонала.

ЗСО
Александр Лазарев
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В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

15.06.2022 16:24

Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета

15.06.2022 15:42

В Челябинской области обнаружены опасные вредители из Узбекистана и Киргизии

15.06.2022 15:38

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15.06.2022 15:34

Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

15.06.2022 15:30

Челябинский завод готов обеспечить шнурами и верёвками всю страну

15.06.2022 15:27

Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья

15.06.2022 14:59

Текслер передал послания с родной земли южноуральским военнослужащим, участвующим в спецоперации

15.06.2022 14:30

Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения

15.06.2022 14:16

Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»