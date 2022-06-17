Лучшие медицинские работники Челябинской области накануне своего профессионального праздники получили премию Законодательного собрания в сфере здравоохранения.

Торжественная церемония награждения, которую провел спикер Заксобрания Александр Лазарев, прошла в региональном парламенте 17 июня (День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в 2022 году он пришелся на 19 июня).

Премию Законодательного Собрания получили 60 медицинских работников, в числе лауреатов – и медсестры, заведующие отделениями, и главврачи медицинских учреждений – специалисты, которые изо дня в день борются за жизни людей. Премия присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии системы здравоохранения. Лауреатам вручаются дипломы, нагрудные знаки и денежные премии.

Александр Лазарев напомнил, что в прошлые годы из-за пандемии не было возможности вручить награды лично. Награждение организовывали на местах и привлекали весь депутатский корпус.

«Сегодня я особенно рад видеть вас в этом зале, видеть ваши улыбки, иметь возможность обратиться к вам лично, – приветствовал гостей церемонии председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. – Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы. В вашем деле важна преемственность поколений, наставничество ветеранов».

Глава регионального парламента рассказал, что в числе лауреатов есть ветераны медицинской службы и они заслуживают отдельной благодарности. «Хочу сказать вам отдельные слова благодарности за мудрость и опыт, который вы передаете молодым специалистам», - обратился к ветеранам, находящимся в зале, Александр Лазарев.

Спикер поздравил всех лауреатов с заслуженной наградой, с профессиональным праздником и пожелал успехов в их благородной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и семьям.

В числе награжденных – начальник Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко. С 2014 года она является бессменным руководителем госпиталя для ветеранов войн, общий медицинский стаж составляет более 45 лет. В госпитале при непосредственном участии Татьяны Михайловны внедрены новейшие лечебные методики, создана лаборатория диагностики и коррекции преждевременного старения.

«Я окончила Челябинский медицинский институт и первые три года работала в кардиобригаде службы скорой помощи. Параллельно училась заочно в ординатуре, – рассказала Татьяна Василенко о своем профессиональном пути. – Когда открылась больница скорой помощи, стала заведовать инфарктным отделением – самым большим в городе. Затем меня пригласили работать в госпиталь ветеранов войн. Здесь мы изначально занимались пациентами, которые прошли Великую Отечественную войну. Постепенно к нам присоединялись труженики тыла, блокадники, члены организации «Память сердца. Мы имеем огромный опыт в медико-психологической реабилитации. Кроме того, мы получили статус регионального гериатрического центра, где занимаемся пожилыми людьми по таким направлениям, как предупреждение старения, выявление старческой деменции. Надо сказать, что по сравнению с другими регионами в Челябинской области это направление очень хорошо развито».

Отметим, депутаты Законодательного Собрания с особым вниманием относятся ко всем вопросам, связанным со здравоохранением. Губернатором Челябинской области и депутатами областного парламента принимаются меры по созданию в регионе современной, мощной, высокотехнологичной и эффективной медицины. В этих целях реализуется национальный проект «Здравоохранение», активно ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов, развивается санитарная авиация, обновляется парк машин скорой медицинской помощи, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также действуют областные меры поддержки для должностей среднего и младшего медицинского персонала.