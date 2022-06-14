Александр Лазарев и депутаты отметили День России в городах и районах Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев и региональные парламентарии отметили главный государственный праздник страны – День России – вместе с южноуральцами в городах и районах.

Спикер Александр Лазарев побывал в Снежинске и Увельском районе. У обоих муниципалитетов был двойной праздник. Вместе с Днем России жители Снежинска отмечали 65-летие со дня основания города, в Увельском районе – 98-летие.

В Снежинском городском округе 12 июня Александр Лазарев и депутаты Алексей Денисенко, Андрей Важенин приняли участие во всероссийской акции «Поем гимн России вместе», исполнив гимн во время праздничного мероприятия на стадионе «Комсомолец».

«Город находится на рубеже обороны нашей страны, большой вклад в безопасность отчизны вносят специалисты предприятий Снежинска и его жители. В этот праздничный день желаю Снежинску и всей России процветания и благополучия!», – обратился председатель Законодательного Собрания к горожанам.

Спикер областного парламента прогулялся по городскому парку культуры и отдыха, по «Аллее мастеров», пообщался с жителями города и юными снежинцами и посетил новую набережную.

Набережная у озера Синара – любимое место отдыха жителей Снежинска. Общественное пространство было благоустроено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На территории уложен новый асфальт, газон, установлены малые архитектурные формы и арт-объекты, оборудован городской пляж.

Знакомство с обновленной набережной завершилось у городской достопримечательности – ротонды, построенной в 1959 году.

Жителей Увельского района Александр Лазарев поздравлял 11 июня. В Доме культуры «Горняк» состоялся праздничный концерт, на котором спикер областного парламента вручил грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания учителям, экономистам, производственникам, рабочим – всем тем, кто внес большой вклад в развитие малой родины.

«12 июня мы всей страной отмечаем День России – праздник сильной державы с многовековой историей. А увельчане празднуют еще и день рождения своей малой Родины. Увельский район славится самобытным прошлым, природными богатствами, добрыми традициями и достижениями. Желаю району процветания и успешного развития!», - обратился к виновникам торжества председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

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В праздничных мероприятиях также принял участие депутат Законодательного Собрания Владимир Перезолов, в избирательный округ которого входит Увельский район.

Аргаяшский район 12 июня отметил День России и окончание весенних полевых работ - Сабантуй. В праздновании приняли участие вице-спикер Павел Киселев и депутат Елена Тарасова. «Символично, что Сабантуй и День России мы отмечаем сегодня как единый праздник! Они возвращают нас к родным истокам и национальным традициям, обеспечивает неразрывную духовную связь поколений», - отметил Киселев и поблагодарил всех, кто трудится на благо родного района.

В Ленинском районе Челябинска зампредседателя Заксобрания Вадим Ромасенко вручил первые паспорта юным жителям. «Нам всем повезло родиться в стране, которая явила миру величайших ученых, поэтов, писателей и спортсменов. В стране, которая первой освоила космос. У нас много поводов для гордости. Давайте ценить и беречь богатства Родины и сделаем всё для её процветания», - обратился к ребятам парламентарий.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Карликанов поздравил жителей Увельского района с Днем России и 95-летием их малой родины. Парламентарий выразил благодарность жителям, благодаря которым район с каждым годом становится уютнее и красивее.

Депутаты Василий Швецов, Дмитрий Сумин, Ольга Мухометьярова приняли участие во всероссийской акции «Славим тебя, Россия!», приуроченной к Дню России.

Накануне праздника парламентарии вышли на улицы Челябинска и Копейска с плакатами, на которых были портреты находящихся сейчас на Украине воинов. «Сегодня суверенитет страны отстаивают наши солдаты, участвующие в спецоперации на Украине. Мы предлагали горожанам внимательно всмотреться в лица этих ребят и девушек. Они защищают каждого из нас, не жалея часто своей жизни. А мы можем поддержать их нашим единством и сплоченностью», – сказал Василий Швецов.