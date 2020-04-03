Алексей Текслер: Мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля прокомментировал итоги обращения президента России Владимира Путина.
«Пик эпидемии еще не пройден, поэтому президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Срок может быть сокращен, но это зависит только от нас. Это трудное время, но я хочу, чтобы вы были уверены – мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и дедушек, мам, которые самостоятельно воспитывают детей, тех, кто в силу обстоятельств оказался в непростой жизненной ситуации – без работы, без гарантированного дохода. Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его последствиями», - отметил глава региона.
Алексей Текслер призвал южноуральцев продолжать соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие качества.