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Алексей Текслер: Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына

Общество
Сегодня, 09:45
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области количество уникальных посетителей системы «Сетевой город» в связи с переводом школьников на дистанционное образование увеличилось 200 тысяч.

В первый учебный день в режиме дистанционного обучения после вынужденных каникул школьники столкнулись с проблемами функционирования основных сервисов системы «Сетевой город» в связи с перегрузкой.

Губернатор Алексей Текслер и минобр пообещали оперативно исправить ситуацию. Глава минобра региона Александр Кузнецов рассказал, что будет упорядочен вход в систему (введут расписание, чтобы одномоментно не заходили много школьников.

«Для решения проблемы каналы Ростелекома были расширены в пять раз, - сообщил на следующий день журналистам на брифинге Алексей Текслер. - За ситуацией наблюдает оперативный штаб, будем дальше решать вопросы».

По данным регионального минобра, по состоянию на 10 утра вторника в «Сетевом городе» было более 25 тысяч уникальных пользователей, на 15 часов - более 219 тысяч.  Это школьники, их родители и учителя. В обычные дни, посещение системы составляет от 19 до 40 тысяч пользователей.

Ситуация в постоянном режиме отслеживает оперативный штаб в министерстве образования и науки Челябинской области. Жалоб от учителей, школьников и их родителей на работу Сетевого города во второй день работы не поступало.

Алексей Текслер рассказал, что знает о работе системы лично, как родитель школьника. «Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына», - поделился губернатор. Глава региона рекомендовал родителям школьников направлять все замечания и вопросы в Министерство образования и науки региона. «Будем их оперативно решать, - заверил Алексей Текслер. - Уверен, что работа наших учителей и дистанционное обучение школьников будет проводиться в штатном режиме».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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